Alertă în Italia. Trei tineri, filmați îmbrăţişaţi înainte să fie luaţi de viitură | Mașina lor are numere românești

Este vorba despre două fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 17 şi 25 de ani, care au fost daţi dispăruţi.

Ultimele imagini cu cei trei tineri sunt sfâşietoare, arătându-i îmbrăţişaţi în mijlocul apelor învolburate, fără nicio scăpare aparentă.

Maşina lor, cu numere de înmatriculare româneşti, a fost găsită în apropiere, ceea ce a întărit ipoteza că cei trei sunt cetăţeni români.

Salvatorii locali desfăşoară operaţiuni neîntrerupte pentru a-i găsi pe cei dispăruţi, sperând că aceştia au reuşit să se refugieze din calea puhoaielor.

Imaginile surprinse la faţa locului sunt deosebit de emoţionante şi ilustrează gravitatea situaţiei.

? Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen