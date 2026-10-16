Italia își reduce traficul aerian după "anomalii" în sistemul de transmitere a datelor. Ce spune de posibilitatea unui atac

1 minut de citit Publicat la 12:21 16 Oct 2026 Modificat la 12:21 16 Oct 2026

Traficul aerian a fost redus vineri în Italia din cauza unor anomalii în sistemul de control al zborurilor. Foto: Getty Images

Autoritățile din Italia au decis, vineri, o "reducere temporară" a traficului în spațiul aerian național. Măsura a provocat întârzieri și anulări de zboruri și a fost luată din cauza unor "anomalii" în rețeaua de transmitere a datelor utilizată pentru controlul traficului. Anunțul a fost făcut de ENAV, organismul italian de management al traficului aerian, informează Agepres, care citează AFP și Reuters.

"Au fost constatate anomalii în această noapte în rețeaua geografică de transmitere de date care asigură serviciile de control al traficului aerian pe întreg teritoriul național", a indicat ENAV.

Conform sursei citate, "originea anomaliilor" este identificată prin verificări tehnice care sunt "încă în desfășurare". Organismul italian a exclus ca perturbările să fi fost provocate de "acțiuni răuvoitoare".

Autoritățile italiene au fost nevoite să reducă traficul aerian, vineri dimineață

"Grație punerii în funcțiune a sistemelor de urgență, gestionarea regulată a traficului aerian a putut fi asigurată până la ora 06.00 fără nicio reducere a capacității operaționale", a precizat ENAV .

Însă persistența anomaliilor și creșterea traficului aerian după ora 06.00 au obligat la "măsuri de regularizare a fluxurilor (...) pentru a se putea garanta maxima securitate a operațiunilor".

"Aceste măsuri antrenează o reducere temporară a capacității de gestionare a aeronavelor în spațiul aerian italian. ENAV depune eforturi pentru a stabili cauzele și a restabili funcționarea completă a sistemelor", se spune în finalul comunicatului difuzat de organismul de specialitate.

Zboruri anulate și întârziate la Roma și Milano

Pe site-ul Aeroporturilor din Roma a fost postat un anunț conform căruia "din cauza unor probleme tehnice care afectează sistemele de control al traficului național la scară națională, ar putea surveni întârzieri și anulări de zboruri".

Pasagerii sunt invitați să verifice starea zborului lor luând legătura cu companiile aeriene.

Unele zboruri cu plecare din Roma prevăzute după ora 06.00 afișau întârzieri între 25 de minute și două ore, potrivit presei din peninsulă.

Pe aeroporturile din Milano, numeroase curse aveau întârzieri la decolare între o jumătate de oră și peste două ore, în timp ce altele au fost anulate.