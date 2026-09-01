Doi italieni care au întârziat la aeroport au alergat pe pistă ca să prindă avionul pentru Santorini

Cuplul de italieni urma să călătorească spre Santorini, în Grecia, însă a ajuns prea târziu la îmbarcare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Doi italieni, soţ şi soţie, au ajuns târziu la aeroportul Marco Polo din Tessera, Veneția şi, ca să prindă avionul spre Santorini, au decis să forţeze o ieșire către pista de decolare. Au fugit spre aeronavă, deși îmbarcarea se încheiase. Polițiștii de frontieră i-au oprit, iar cei doi au pierdut zborul și au fost amendați.

Conform publicației Corriere del Veneto, cuplul urma să călătorească spre Santorini, în Grecia, însă a ajuns prea târziu la îmbarcare. În încercarea de a ajunge totuși la avion, soții au deschis uşa aflată lângă pistă și au pătruns în zona aeroportuară cu acces restricționat. Poliţia de frontieră a intervenit şi i-au oprit pe cei doi călători care ulterior au primit o amendă de 2.064 de euro.

Reprezentanții aeroportului au declarat că asemenea comportamente sunt foarte frecvente în lunile de vară. Trecerea prin ușile interzise, prevăzute cu sisteme de alarmă, a declanşat inclusiv sirenele antincendiu și a obligat polițiștii să intervină pentru a restabili ordinea și siguranța.

Însă acest gen de comportament nu are mereu legătură cu tentativa de a prinde avionul, deşi îmbarcarea s-a încheiat. Mulţi călători au deschis ușile de lângă pistă şi au ajuns în zona restricţionată pentru a merge să fumeze. Printre persoanele sancționate pentru acest gen de acţiune s-a aflat și o pasageră sosită din Grecia. Aceasta, în timp ce aștepta recuperarea bagajului de cală, a deschis o ușă interioară pentru a se îndrepta spre platforma aeronavelor ca să fumeze o țigară electronică. Însă în aeroport, țigările electronice sunt supuse acelorași restricții ca cele obișnuite, fumatul fiind permis numai în spațiile special amenajate.

Pe parcursul celor trei luni de vară, poliția de frontieră din Italia a aplicat 27 de sancțiuni, însumând peste 63.000 de euro, care au vizat atât călătorii, cât şi companiile aeriene. Amenzile pentru companiile aeriene au fost date pentru că acestea s-au demonstrat uneori puțin prea permisive în verificarea documentelor de călătorie, astfel încât polițiștii de frontieră de la aeroportul din Veneția au descoperit călători cu pașapoartele expirate sau cărțile de identitate care nu mai erau valabile.