Italia pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce planuri are guvernul lui Meloni

1 minut de citit Publicat la 17:20 04 Noi 2026 Modificat la 17:20 04 Noi 2026

Italia va aproba în această săptămână măsuri de reducere a prețurilor la electricitate / FOTO: Agerpres

Guvernul italian condus de Giorgia Meloni pregătește un pachet de măsuri pentru reducerea prețurilor la energie electrică, care ar urma să fie aprobat în această săptămână. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, după ce autoritățile de la Roma au ajuns la un acord cu reprezentanții Uniunii Europene, relatează Reuters.

Măsura urmărește să limiteze efectul prețurilor foarte mari la gaze naturale asupra facturilor la energie electrică plătite de populație și de companii.

Una dintre măsurile pregătite de guvernul italian este introducerea, pentru o perioadă limitată, a unui plafon de aproximativ 60 de euro MWh pentru prețurile gazelor naturale destinate centralelor electrice pe gaz.

Pe piața angro, centralele care folosesc gaze naturale pot influența prețul stabilit pentru electricitate, inclusiv în perioadele în care o parte importantă a producției provine din surse cu costuri diferite, precum energia regenerabilă.

Planul prevede ca statul italian să compenseze companiile care operează centrale pe gaze pentru diferența dintre prețul gazelor de pe bursa TTF și plafonul stabilit de autorități.

Măsura ar urma să fie finanțată prin majorarea unor tarife incluse în facturile la energie electrică, suportate atât de populație, cât și de companii, a precizat anterior ministrul Gilberto Pichetto Fratin.

Ministrul Energiei a declarat că intenționează să elaboreze o sinteză a schemei, care să fie înaintată Guvernului joi.

În prezent, în Italia, există câteva măsuri în vigoare.

Concret, familiile cu venituri reduse pot beneficia, dacă îndeplinesc condițiile, de ajutoarele sociale pentru plata energiei și gazelor, cunoscute în Italia drept bonus sociale elettrico și bonus sociale gas.

În 2026, pragul ISEE este de 9.796 de euro pentru familiile care au în întreținere cel mult trei copii și de 20.000 de euro pentru cele cu patru sau mai mulți copii.

Ajutoarele se acordă, de regulă, pe baza declarației DSU, necesară pentru calcularea indicatorului ISEE, cu condiția să fie îndeplinite și cerințele referitoare la furnizarea serviciului.