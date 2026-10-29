Meloni vrea să aducă mai mulți bani la buget cu plăcuțe de înmatriculare personalizate: „Fiecare se va putea răsfăţa contra cost”

În prezent, plăcuţele de înmatriculare ale vehiculelor în Italia au forma unui şir de două litere, trei cifre şi două litere. Foto: Getty Images

Giorgia Meloni a anunțat că șoferii își vor putea personaliza plăcuțele de înmatriculare contra cost. Iar suma nu este una deloc mică: 600 de euro pentru autoturisme și 360 de euro pentru motociclete. Este cea mai recentă măsură a Guvernului de la Roma pentru a aduce venituri noi la buget. Șefa Executivului a lăudat creativitatea italienilor și i-a invitat să se răsfețe, relatează Agerpres.

Italia urmează exemplul unor țări precum SUA și Marea Britanie și introduce plăcuțele de înmatriculare personalizate pentru a crește veniturile statului.

Premierul Giorgia Meloni a anunţat această măsură miercuri, când a prezentat proiectului de buget pentru anul 2027, descriind iniţiativa privind plăcuţele de înmatriculare drept o „notă plină de culoare”.

„Fiecare se va putea răsfăţa după bunul plac, evident, contra cost. Ceva îmi spune că, în acest caz, creativitatea italienilor ar putea ieşi cu adevărat în evidenţă”, a declarat Meloni.



Plăcuţele de înmatriculare personalizate vor costa aproximativ 600 de euro pentru autoturisme şi 360 de euro pentru motociclete.



În prezent, plăcuţele de înmatriculare ale vehiculelor în Italia au forma unui şir de două litere, trei cifre şi două litere. Nu este clar în ce măsură şoferilor li se va permite să se abată de la acest format standard.



Reforma a declanşat un val de glume şi meme-uri pe reţelele de socializare, pe fondul îngrijorărilor că plăcuţele personalizate ar putea deschide calea pentru insulte şi limbaj vulgar.



Unii au salutat măsura. Printre aceştia se numără taximetriştii, care au afirmat că numerele personalizate şi distinctive ar putea facilita identificarea operatorilor autorizaţi şi combaterea serviciilor ilegale.



În schimb, partidele de opoziţie s-au arătat mai puţin entuziasmate, susţinând că iniţiativa privind plăcuţele de înmatriculare este o diversiune destinată să atragă atenţia de la probleme mai urgente pe care bugetul nu le abordează. „Meloni ar trebui să ştie că italienii şi-au ales deja propriul mesaj personalizat, iar acesta sună aşa: "Meloni, pleacă!”, a declarat Francesco Silvestri, parlamentar al Mişcării Cinci Stele.