Italia se confruntă cu un declin demografic sever: Țara ar putea pierde aproape 4 milioane de locuitori până în 2050

Natalitatea s-a prăbușit în Italia. Țara ar putea pierde aproape 4 milioane de locuitori în următorii 25 de ani. Foto: Getty Images

Italia se confruntă cu o scădere rapidă a populației, care ar putea pune tot mai multă presiune pe economie și pe sistemul de pensii, scrie Reuters. Potrivit noilor estimări ale Institutului Național de Statistică, ISTAT, țara ar urma să piardă aproape 4 milioane de locuitori până în 2050.

Populația Italiei ar urma să scadă de la 58,9 milioane de persoane la începutul lui 2025 la aproximativ 55 de milioane în 2050. Dacă tendința continuă, în 2080 țara ar mai avea doar 45,8 milioane de locuitori.

Premierul Giorgia Meloni a declarat încă din 2022, când a preluat guvernarea, că stimularea natalității va fi una dintre prioritățile Executivului. Până acum însă, măsurile luate nu au reușit să inverseze tendința.

Numărul nașterilor scade constant din 2008, iar anul trecut au venit pe lume aproximativ 355.000 de copii, cel mai mic nivel înregistrat de la unificarea Italiei, în 1861.

ISTAT estimează că numărul nașterilor va rămâne relativ stabil până în 2030, după care va continua să scadă și ar putea ajunge la aproximativ 335.000 pe an în 2050.

În același timp, numărul deceselor va crește pe măsură ce populația îmbătrânește. De la aproximativ 652.000 de decese anul trecut, Italia ar putea ajunge la un vârf de 869.000 în 2058, pe măsură ce generațiile numeroase născute după război ajung la vârste înaintate.

Tot mai mulți vârstnici, tot mai puțini oameni care muncesc

Una dintre cele mai mari probleme va fi schimbarea structurii populației.

Ponderea persoanelor de peste 65 de ani ar urma să crească de la 24,7% în 2025 la 34,5% în 2050. În schimb, proporția populației de vârstă activă, între 15 și 64 de ani, ar scădea de la 63,4% la 55,3%.

Asta înseamnă că Italia va avea tot mai puțini oameni care lucrează și contribuie la buget și tot mai mulți pensionari.

ISTAT avertizează că această combinație va aduce „noi provocări pentru sistemul economic și pentru cel de protecție socială”.

Sudul Italiei va fi cel mai afectat

Scăderea populației nu va fi uniformă în toată țara. Cele mai mari pierderi sunt așteptate în sudul Italiei, unde populația ar urma să scadă de la 19,7 milioane de locuitori în 2025 la 16,7 milioane în 2050.

Regiunile din centrul și nordul țării vor pierde și ele locuitori, dar într-un ritm mai lent.

Noile proiecții ISTAT arată astfel că problema demografică a Italiei nu mai ține doar de numărul tot mai mic de nașteri, ci și de efectele pe termen lung asupra pieței muncii, pensiilor și finanțelor publice.