Italia vrea să-şi mărească armata cu 100.000 de oameni

Anul trecut, statele NATO au fost de acord să crească chetuielile pentru apărare la 5% din PIB. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării din Italia ia în considerare creşterea personalului său militar cu peste 60% în următorii 18 ani, la un cost estimat de circa 6 miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters, relatează Agerpres. Efectivele combinate pentru forţele terestre, navale şi aeriene ar urma să ajungă la 275.000 de la 170.000 în prezent.

Această propunere a fost întocmită de experţi militari şi i-a fost prezentată în această săptămână ministrului apărării Guido Crosetto, punând bazele pentru un plan ambiţios de restructurare a forţelor armate care urmează a fi făcut public până la sfârşitul lui martie.

Experţii au recomandat creşterea personalului combinat pentru forţele terestre, navale şi aeriene la 275.000 de la 170.000 în prezent, la care se adaugă o bază de rezervişti de 15.000 de oameni.

Anul trecut, statele NATO au fost de acord să crească chetuielile pentru apărare la 5% din PIB la presiunea preşedintelui american Donald Trump, o provocare pentru Italia puternic îndatorată, al cărei buget este în general mai mic decât cel al partenerilor săi.

Anul trecut, NATO a estimat că Italia a cheltuit doar 2,01% din PIB pentru apărare.

În conformitate cu noua propunere, care nu este încă finalizată şi va trebui să fie aprobată de parlament, creşterea personalului ar urma să fie graduală până în 2044, cu costuri de personal crescând la aproape 15 miliarde de euro, de la 8,8 miliarde de euro în prezent.

Crosetto, un aliat apropiat al prim-ministrului Giorgia Meloni, s-a angajat anul trecut ca Italia să atingă 5% din PIB până în 2035. Totuşi, este probabil ca guvernul să se confrunte cu o opoziţie puternică faţă de creştere atât de radicală, criticii afirmând că banii ar fi mai bine cheltuiţi pe sănătate şi educaţie.