Jaf ciudat la Tokyo: Hoţii au furat peste 2 milioane de euro, în plină stradă

Hoţii au furat peste 2 milioane de euro, în plină stradă. Foto: Getty Images

Un jaf ciudat a avut loc pe o stradă din Tokyo renumită pentru siguranța sa. Hoții au furat mai bine de 2 milioane de euro în doar câteva secunde.

Hoţii au folosit gaz lacrimogen pentru a fura bagajele care conţineau banii. Jaful a avut loc joi, în jurul orei locale 21:30, în apropierea gării Ueno, un cartier popular printre turişti, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei din Tokyo, potrivit News.ro.

Ea a refuzat să dea mai multe detalii, dar presa locală a relatat că victimele erau un grup de cinci cetăţeni chinezi şi japonezi care încercau să încarce într-un vehicul valizele conţinând aproximativ 420 de milioane de yeni (2,3 milioane de euro).

Potrivit canalului Fuji TV, victimele au explicat anchetatorilor că banii erau destinaţi caselor de schimb valutar.

De asemenea, un bărbat care transporta 190 de milioane de yeni în numerar a fost atacat cu gaz lacrimogen de un grup de trei bărbaţi în noaptea de joi spre vineri într-o parcare a aeroportului Tokyo-Haneda. Poliţia investighează o posibilă legătură între cele două atacuri, potrivit postului de televiziune TBS.