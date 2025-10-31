Jaf la un muzeu din California: peste 1.000 de artefacte și bijuterii au dispărut. FBI îi caută pe hoţi

1 minut de citit Publicat la 17:44 31 Oct 2025 Modificat la 17:44 31 Oct 2025

Peste 1.000 de obiecte istorice, furate din Muzeul Oakland din California. Sursa foto: Facebook/Oakland Museum of California

Un muzeu istoric din nordul statului american California a fost victima unui jaf masiv a peste 1.000 de obiecte, la începutul lunii octombrie, o "faptă neruşinată" investigată de autorităţi şi de FBI, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Furtul a avut loc la 15 octombrie, înainte de ora locală 03:30, la depozitul situat lângă Muzeul Oakland din California, a anunţat Departamentul de Poliţie din Oakland într-un comunicat emis miercuri.

"Suspectul sau suspecţii au pătruns prin efracţie în incintă şi au furat peste 1.000 de articole din colecţia muzeului, inclusiv coşuri, bijuterii, laptopuri şi alte artefacte istorice", se arată în comunicat.

Deocamdată nu sunt cunoscute valoarea estimată a obiectelor furate şi metoda folosită de hoţi pentru a pătrunde în clădire.

"Furtul care a avut loc reprezintă o faptă neruşinată cre privează publicul de patrimoniul cultural al statului nostru", a declarat directoarea executivă a muzeului, Lori Fogarty.

Majoritatea obiectelor furate fuseseră donate instituţiei de către binefăcători generoşi, notează EFE.

Muzeul Oakland din California (OMCA), fondat în 1969 şi situat în centrul oraşului, îşi concentrează colecţia pe arta, istoria şi ştiinţa din acest stat, cu artefacte şi exponate interactive.

Furtul se adaugă la o serie de jafuri îndrăzneţe comise în ultimele săptămâni în instituţii culturale de renume, cum ar fi cel din 19 octombrie de la faimosul Muzeu Luvru din Paris, în care patru hoţi au furat opt bijuterii ale coroanei franceze după ce au pătruns în Galeria Apollo cu ajutorul unei autoutilitare echipate cu scară extensibilă. Bijuteriile furate au o valoare estimată la 88 de milioane de euro.