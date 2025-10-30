Cinci noi arestări în cazul jafului spectaculos de la Muzeul Luvru. ADN-ul unui suspect ar putea fi proba-cheie

30 Oct 2025

În doar opt minute, banda a furat comori în valoare de 88 de milioane de euro, inclusiv un colier care a aparținut împărătesei Marie-Louise, soția lui Napoleon I. Foto: Getty Images

Cinci noi suspecți au fost arestați în legătură cu jaful de la Muzeul Luvru, a anunțat Parchetul din Paris, potrivit BBC. Potrivit BFMTV, unul dintre suspecții reținuți ar face parte din „comandoul de la Luvru” și s-ar fi aflat la locul faptei în momentul jafului.

Conform procuroarei Laure Beccuau, arestările au avut loc miercuri seară.

„Unul dintre cei cinci bărbați arestați era într-adevăr o țintă a anchetatorilor, era în vizorul nostru”, a declarat Beccuau. „Există probe ADN care, din perspectiva noastră, îl leagă direct de jaful comis”.

Ceilalți patru suspecți ar putea oferi informații despre modul în care s-au desfășurat evenimentele, a precizat magistrata.

Arestările au avut loc în mai multe locații din Paris și din împrejurimi, inclusiv în zona Aubervilliers, din departamentul Seine-Saint-Denis, potrivit surselor BFMTV.

Noile arestări vin după ce doi bărbați, deja plasați în custodie în legătură cu spectaculosul furt, „au recunoscut parțial” implicarea lor în jaf.

Obiectele furate, evaluate la 88 de milioane de euro, au fost sustrase pe 19 octombrie, când patru hoți au pătruns în muzeul parizian în plină zi.

Bijuteriile nu au fost încă recuperate, a declarat Beccuau joi, pentru postul de radio RTL, adăugând că probele ADN prelevate de la unul dintre suspecți ar putea fi legate de locul faptei.

Anchetatorii francezi nu au oferit alte detalii în acest stadiu, însă noii suspecți pot fi reținuți până la patru zile înainte de a fi puși sub acuzare sau eliberați.

Autoritățile cred că banda implicată în jaf este mai mare decât cei patru hoți surprinși de camerele de supraveghere din muzeu.