Lovitură de teatru în cazul jafului de la Luvru: hoții ar fi avut un complice în interior. Ce ştiu anchetatorii despre cei doi suspecţi

După jaf, muzeul Luvru a transferat o parte din colecţia de bijuterii la Banca Centrală a Franţei din motive de securitate. FOTO: Profimedia Images

Cei doi suspecţi reţinuţi în jaful de la Luvru voiau să fugă unul în Mali şi celalalt în Algeria, arată date din anchetă. Procurorii susţin că este posibil să fi existat şi un complice în cadrul muzeului. Între timp, o parte din colecţia de bijuterii a muzeului a fost transferată la Banca Centrală Franceză din motive de siguranţă.

Potrivit publicaţiei Le Monde, unul dintre cei doi suspecți este cetățean francez, celălalt are dublă cetățenie franco-algeriană. Anchetatorii francezi, care îi monitorizau de ceva vreme pe cei doi bărbaţi în speranța de a găsi bijuteriile furate și de a-i identifica pe complicii acestora, au accelerat apoi operațiunile şi i-au reţinut pe cei doi suspecţi care se pare că voiau să plece din ţară.

Cei doi bărbaţi au fost identificaţi cu ajutorul probelor ADN şi biologice prelevate foarte probabil de pe mai multe obiecte personale lăsate în urmă de bandiţi, vorbim despre o cască, un walkie-talkie, o vestă galbenă și două polizoare unghiulare. În plus sunt cunoscuţi pentru antecedente penale legate de jafuri de magazine de bijuterii, relatează BFMTV.

Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a explicat joi, 23 octombrie, că peste „150 de probe de ADN, urme biologice și de altă natură au fost prelevate” de la locul furtului de bijuterii.

Pe de altă parte „surse apropiate anchetei” susţin că printre pistele urmărite de anchetatori se numără și posibila complicitate a unui membru al echipei de securitate a muzeului cu banda care a comis jaful. Presa franceză mai relatează şi faptul că, după jaf, muzeul Luvru a transferat o parte din colecţia de bijuterii la Banca Centrală a Franţei din motive de securitate. Deşi au fost reţinute două persoane până acum în cazul jafului de la Luvru, bijuteriile nu au fost încă găsite.