Presa franceză: Doi oameni au fost arestați pentru furtul de bijuterii de la Muzeul Luvru

Doi oameni au fost arestați pentru furtul bijuteriilor prețioase de la Muzeul Luvru din Paris, anunță presa franceză duminică, potrivit BBC News.

Presa franceză a relatat duminică faptul că doi bărbați au fost reținuți sâmbătă. Se bănuiesc că fac parte din grupul care a folosit macaraua pentru a ajunge la o fereastră din Galeria Apollo şi a fura bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro, notează Sky News.

Potrivit Le Parisien, bărbații erau originari din suburbia pariziană Seine-Saint-Denis, iar unul dintre ei se pregătea să se îmbarce într-un zbor de pe aeroportul Charles de Gaulle, adaugă BBC News.

Conform publicaţiei franceze, doi suspecți au fost arestați sâmbătă seara și reținuți pentru "furt organizat" și "conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni".

Operațiunea de sâmbătă seara a fost declanșată în grabă după ce anchetatorii au aflat că unul dintre suspecți se pregătea să fugă în străinătate, probabil în Algeria. Un al doilea suspect a fost arestat ulterior în aceeași seară. Cei doi bărbați, deja cunoscuți de poliție pentru spargeri, par a fi hoți experimentați care ar fi putut acționa la ordin. Aceștia ar putea fi reținuți în arest pentru o perioadă de până la 96 de ore.

Situat în centrul Parisului, Muzeul Luvru a fost jefuit pe 19 octombrie, iar autorităţile franceze se află de atunci în căutarea celor patru infractori care au furat opt "bijuterii din Coroana Franţei" în timpul unui jaf spectaculos, care a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai faimos muzeu din lume.

O angajată a Muzeului Luvru, care era la muncă în momentul jafului, a spus că "nimeni nu putea fi pregătit" pentru ceea ce s-a întâmplat. "Am auzit un zgomot puternic. Apoi unul uşor, metalic. L-am văzut pe unul dintre hoți şi am ţipat la colegi să iasă afară", a mărturisit ea.