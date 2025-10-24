Anchetatorii francezi au prelevat peste 150 de probe ADN şi biologice în cazul jafului de la Luvru

Potrivit anchetatorilor, duminică dimineaţa, hoţii profesionişti au dat spargerea în aproape 4 minute. Sursa foto: captură video YouTube/NBC News

Procuroarea Laure Beccuau a anunțat că peste 150 de probe de ADN şi biologice au fost prelevate după spargerea de la Luvru şi şi-a exprimat speranţa şi optimismul cu privire la progresul anchetei.

Însă aceasta a mai adăugat că analizele „înregistrează întârzieri, chiar dacă reprezintă o prioritate pentru laboratoare. Rezultatele care vor sosi zilele următoare” ar putea deschide „noi piste, mai ales dacă autorii se află deja în bazele de date”, a mai precizat procuroarea. Aceasta a mai anunţat că au fost strânse toate „imaginile disponibile de la camerele de supraveghere publice și private de pe autostrăzi, de la bănci sau magazine şi au fost folosite pentru reconstituirea traseului hoţilor care au dat răsunătorul jaf de duminică de la muzeul Luvru, relatează BFMTV.

Un agent de pază aflat la muzeu în ziua în care a avut loc jaful a declarat pentru presa franceză că foarte probabil operaţiunea bandiţilor nu s-a desfăşurat aşa cum plănuiseră aceştia şi a subliniat că, datorită intervenţiei paznicilor cei 4 hoţi au pierdut pe drum coroana împărătesei Eugenie şi alte obiecte personale, care ar putea fi esenţiale în anchetă.

Directoarea muzeului Luvru a declarat în faţa Parlamentului francez că respectiva coroană găsită pe jos de poliţişti a suferit daune, dar că experţii cunt încrezători că ar putea fi restaurată în urma unei ample lucrări.