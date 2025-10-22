„Un eșec teribil”. Directoarea Muzeului Luvru a dezvăluit că balconul pe unde au intrat hoții nu era supravegheat video

Potrivit anchetatorilor, duminică dimineaţa, hoţii profesionişti au dat spargerea în 7 minute. Sursa foto: captură video YouTube/NBC News

„Un eșec teribil”. Așa descrie directoarea Muzeului Luvru din Paris jaful care a uimit lumea. Laurence des Cars a răspuns întrebărilor senatorilor francezi cu privire la furtul spectaculos de bjuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Directoarea Muzeului a recunoscut că zona prin care au intrat cei patru hoți în instituție nu era supravegheată video, adăugând că în general nu sunt suficiente camere de supraveghere în afara muzeului, relatează The Guardian.

„Toată lumea e șocată și chiar nu aveam nevoie de așa ceva în Franța acum”, a spus senatorul Jacques Grosperrin în timpul audierilor directoarei Muzeului Luvru, adăugând că presa internațională râde acum de Franța.

Senatorul Max Brisson a afirmat, la rândul său, că Franța nu trebuie să devină „campioana pasării responsabilității” în cazul jafului.

„Un eșec teribil”

Cei patru hoți au folosit un camion dotat cu o scară extensibilă și un lift pentru mobilier pentru a urca pe un balcon, a tăia o fereastră și a sustrage bijuterii din somptuoasa Galerie Apollo, în timpul orelor de vizitare.

„În ciuda eforturilor noastre, în ciuda muncii noastre de zi cu zi, am eșuat”, a spus Des Cars în primele ei declarații publice de la jaf.

Ea a precizat că toate alarmele au funcționat în timpul jafului, însă a admis că sistemul de camere video nu acoperea în mod adecvat punctul de intrare al hoților.

„Singura cameră instalată este orientată spre vest și, prin urmare, nu surprinde balconul implicat în spargere”, a spus ea.

„Există câteva camere perimetrale, dar sunt vechi”, a recunoscut directoarea, adăugând că supravegherea pereților exteriori ai muzeului este „extrem de insuficientă”.

Hoții s-au prefăcut că sunt muncitori de la mentenanță

Senatorii au întrebat cum a fost posibil ca un camion cu o scară extensibilă și un lift de mobilier să parcheze pe trotuar, în sens opus circulației, chiar lângă zidul muzeului, timp de două ore — pe un bulevard aglomerat de lângă Sena —, ceea ce ar fi presupus o întoarcere neregulamentară și ar fi constituit o abatere rutieră.

Des Cars a rememorat desfășurarea jafului, explicând că hoții au amplasat borne pe trotuar, simulând lucrări de întreținere. Ea a spus că, imediat ce aceștia au spart fereastra și au pătruns în muzeu, alarmele s-au declanșat, iar protocolul de securitate a fost urmat întocmai.

Dar hoții au părăsit muzeul în doar câteva minute. Des Cars a menționat că agenții de securitate ai contractorului privat, aflați în exterior, au auzit alerta pe sistemul radio, au alergat spre camion și au reușit să împiedice incendiul pe care hoții încercau să-l provoace înainte de a fugi. Acest lucru a ajutat la conservarea unor probe importante.

Ea a adăugat că unele dintre vitrinele din Galeria Apollo fuseseră modernizate în ultimii ani, dar pentru a fi protejate de ceea ce fusese considerată principala amenințare: focurile de armă. În schimb, hoții au tăiat geamul cu un polizor unghiular.

Totuși, geamul a rezistat parțial, obligându-i să-și bage mâinile printr-o deschizătură foarte mică pentru a apuca bijuteriile.

Hoții au scăpat o coroană cu diamante

Des Cars a declarat că o coroană împodobită cu diamante și smaralde, scăpată de hoți în timp ce fugeau, a fost recuperată și returnată experților muzeului, care evaluează acum daunele.

„Evaluările inițiale sugerează că o restaurare delicată este posibilă. Geamul a rezistat… așa că obiectele au fost strivite în timp ce erau smulse”, a spus ea, adăugând că bijuteria nu a fost deteriorată de cădere, ci de încercările hoților de a o trage printr-o deschizătură prea mică a vitrinei.

Des Cars a mai spus că și-a depus demisia duminică, după jaf, însă ministrul culturii, Rachida Dati, a refuzat-o.

Ea a apărat planul de securitate al muzeului, în valoare de 80 de milioane de euro, contrazicând un raport recent care menționa „întârzieri persistente”.

Directoarea a precizat că supravegherea cu camere video este extinsă treptat pe întregul perimetru al muzeului, de 37 de hectare, situat în centrul Parisului, care găzduiește colecții vaste — de la relicve egiptene antice la cea mai faimoasă pictură din lume, Mona Lisa.

„Trebuie instalat un post de poliție în interiorul muzeului”, a adăugat ea.

Des Cars a mai spus că a cerut un raport privind măsurile de securitate existente imediat după ce a preluat conducerea muzeului, în 2021.

Planurile de securitate includ „supraveghere video pentru toate fațadele” și „instalarea de camere termice fixe”, proiect ce necesită lucrări ample la sistemul electric. Un alt oficial al muzeului a precizat că implementarea ar necesita aproximativ 60 de kilometri de cabluri.

Președintele francez Emmanuel Macron ordonase anterior accelerarea măsurilor de securitate la Luvru.