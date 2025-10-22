Muzeul Luvru s-a redeschis după trei zile de la furtul de bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Galeria Apollo rămâne închisă

Primii vizitatori au început să intre la 09:00. Sursa foto: Profimedia Images

Muzeul Luvru şi-a redeschis porţile vizitatorilor, miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la spectaculosul jaf comis duminică de patru hoţi care au furat opt bijuterii a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro, transmit agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Primii vizitatori au început să intre la 09:00, ora obişnuită de deschidere, în cel mai vizitat muzeu din lume.

Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă „o perioadă de timp”, după cum a declarat Muzeul Luvru.

Situat în centrul Parisului, Muzeul Luvru a fost jefuit duminică, iar autorităţile franceze se află de atunci în căutarea celor patru infractori care au furat opt „bijuterii din Coroana Franţei” în timpul unui jaf spectaculos, care a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai faimos muzeu din lume.

Au fost furate opt bijuterii, inclusiv diademe, coliere, cercei și broșe

Acestea au aparținut împărătesei Marie-Louise, soția lui Napoleon; reginei Hortense a Olandei, cumnata sa; reginei Maria-Amalia, soția ultimului rege al Franței, Ludovic-Filip (domnie între 1830 și 1848); precum și împărătesei Eugenia, soția lui Napoleon al III-lea (domnie între 1852 și 1870).

O coroană a împărătesei Eugenia a fost, de asemenea, furată, dar a fost găsită avariată în apropierea muzeului, după ce hoții ar fi scăpat-o în timpul fugii.

Într-un comunicat, Ministerul Culturii a precizat că alarmele au funcționat corect. Cinci angajați ai muzeului, aflați în galerie sau în apropiere, au urmat procedurile, alertând forțele de securitate și protejând vizitatorii. De asemenea, hoții au încercat să dea foc vehiculului folosit la jaf, însă au fost împiedicați de intervenția rapidă a unui membru al personalului.

Jaful a avut loc într-o galerie aflată la doar câțiva pași de unele dintre cele mai celebre picturi din lume – precum „Mona Lisa”. Totuși, grupările criminale care comandă astfel de furturi nu vizează tablouri faimoase, care nu ar putea fi niciodată expuse sau vândute pe piața neagră. Ele preferă obiecte ce pot fi transformate rapid în bani, iar bijuteriile sunt ținta ideală.

Luvru adăpostește mii de opere celebre în întreaga lume și un număr la fel de mare de obiecte mai puțin cunoscute, dar cu o valoare culturală majoră. În 230 de ani de existență, numărul furturilor a fost însă redus, datorită securității stricte.