James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul principal din serialul „Dawson's Creek”, a murit la vârsta de 48 de ani

James Van Der Beek devenise celebru în anul 1998 după ce a interpretat rolul lui Dawson Leery / sursă foto: Getty Images

James Van Der Beek, actorul cunoscut pentru rolul principal din serialul de succes pentru adolescenți din anii '90, „Dawson's Creek”, a murit la vârsta de 48 de ani. Anunțul a fost făcut de familia acestuia, notează The Guardian.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek s-a stins din viață în această dimineață. Și-a trăit ultimele zile cu curaj, credință și demnitate”, se arată într-o declarație publicată miercuri pe pagina oficială de Instagram a lui Van Der Beek.

„Sunt multe de spus despre dorințele sale, dragostea pentru umanitate și caracterul sacru al timpului. Acele zile vor veni. Deocamdată, vă rugăm să ne respectați intimitatea în timp ce îl plângem pe iubitul nostru soț, tată, fiu, frate și prieten”, se mai arată în mesaj.

James Van Der Beek devenise celebru în anul 1998 după ce a interpretat rolul lui Dawson Leery, adolescentul pasionat de filme.

Tot în acel an, a fost votat la categoria „cei mai frumoși oameni din lume” de revista People.

La 25 de ani după debutul serialul, Van Der Beek a scris: „Acum 25 de ani, viața mea s-a schimbat. Nu treptat, nu zi de zi... ci instantaneu. A fost culmea a cinci ani de audiții, sute de ore pe scenă, mii de ore de călătorii, pregătiri, vise, speranțe, refuzuri și motive inventate pentru a continua. Dar schimbarea s-a produs peste noapte”, spunea el.

În noiembrie 2024, actorul anunțase că a fost diagnosticat cu cancer de colon, în timp ce se pregătea să participe la emisiunea caritabilă americană The Real Full Monty.

Inspirat din celebrul film britanic The Full Monty, show-ul a reunit mai multe vedete care au renunțat la inhibiții pentru a atrage atenția asupra luptei împotriva cancerului.

Un an mai târziu, în noiembrie 2025, actorul a anunțat că intenționează să scoată la licitație obiecte de colecție și suveniruri păstrate din timpul filmărilor pentru seriale și filme, pentru a-și acoperi costurile tratamentului.

Născut în 1977, Van Der Beek a apărut și în filme precum Varsity Blues, The Rules of Attraction, Scary Movie, Don’t Trust the B---- in Apartment 23, pentru care a fost nominalizat la premiul Teen Choice pentru cel mai bun actor secundar în 2012.

Actorul era căsătorit și avea șase copii: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn și Jeremiah.