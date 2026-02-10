Japonezii i-au oferit premierului Takaichi o victorie puternică. Efecte imediate pe bursă. Întrebarea e dacă ea poate redresa economia

Partidul Liberal Democrat (PLD) condus de prim-ministrul Sanae Takaichi a câştigat 315 locuri la alegerile parlamentare anticipate de duminică, asigurându-şi singur o majoritate de două treimi în camera inferioară a parlamentului. FOTO: Getty Images

Partidul Liberal Democrat (PLD) condus de prim-ministrul Sanae Takaichi a câştigat 315 locuri la alegerile parlamentare anticipate de duminică, asigurându-şi singur o majoritate de două treimi în camera inferioară a parlamentului, conform rezultatelor oficiale publicate marţi. Efectele s-au văzut imediat. Indicele japonez Nikkei 225 se apropie de nivelul record de 58.000, în timp ce piețele bursiere asiatice sunt în mare parte în creștere, scrie CNBC.



Acesta este cel mai bun rezultat al PLD de până acum şi îi permite liderei ultraconservatoare să îşi consolideze mandatul pentru a-şi pune în aplicare programul în arhipelagul cu 123 de milioane de locuitori în următorii patru ani.



Devenind în octombrie prima femeie la conducerea executivului nipon şi bucurându-se de o perioadă de graţie de atunci, Sanae Takaichi a dizolvat la sfârşitul lunii ianuarie camera inferioară a parlamentului unde coaliţia sa guvernamentală deţinea o majoritate fragilă.



Pariul a fost câştigat din plin: coaliţia formată de PLD şi aliatul său Partidul Inovaţiei (Ishin, centru-dreapta) a obţinut în total 351 de locuri din cele 465 ale camerei inferioare, potrivit datelor Ministerului de Interne.



În legislatura precedentă, PLD deţinea doar 198 de locuri, în timp ce Ishin avea 34.



Alegerile au văzut, de asemenea, că partidul anti-imigraţie Sanseito şi-a mărit numărul de locuri, de la două la 15, conform rezultatelor.

Noua Alianţă Reformistă de centru, formată din principala formaţiune de opoziţie, Partidul Democrat Constituţional (CDP), şi fostul partener al PLD, micul partid budist Komeito, au suferit o înfrângere usturătoare, numărul lor de mandate scăzând de la 167 la 49.



Sanae Takaichi a fost felicitată călduros de preşedintele american Donald Trump, cu care urmează să se întâlnească la mijlocul lunii martie la Washington.



Această victorie o plasează în linia mentorului său, Shinzo Abe (prim-ministru între 2006-2007 şi apoi între 2012-2020), care a marcat profund ţara cu poziţiile sale naţionaliste şi programul său economic incluzând în special stimulente fiscale.



Regiunea Asia-Pacific este însă atentă, deoarece tensiunile chino-japoneze au luat o nouă amploare de când Sanae Takaichi a lăsat în noiembrie să se înţeleagă că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului, a cărui suveranitate este revendicată de Beijing.



Efecte după victoria zdrobitoare a lui Sanae Takaichi

Nikkei 225 al Japoniei a atins noi maxime marți, pe fondul creșterilor pe piețele asiatice în sens larg. Indicele Nikkei 225 a crescut cu 2,77%, fiind la o distanță de aproape de pragul de 58.000, în timp ce indicele Topix a crescut cu 2,07%, atingând, de asemenea, maxime record.

Piața japoneză continuă să se bucure de „ comerțul Takaichi ” în urma victoriei zdrobitoare a prim-ministrului Sanae Takaichi.

Acțiuni ale Softbank Group Corp.a crescut cu până la 11,95% marți, după ce filiala sa și-a îmbunătățit previziunile pentru întregul an financiar care se încheie la 31 martie. Aceasta urmează unei creșteri de 6,3% de luni.

Kospi din Coreea de Suda crescut cu 0,24%, în timp ce acțiunile mici Kosdaq au scăzut cu 1,16%.

Indicele Hang Seng din Hong Konga crescut cu 0,63%, iar indicele CSI 300 al Chinei continentale a rămas neschimbat.

Indicele australian S&P/ASX 200 a crescut cu 0,16%, prelungind câștigurile pentru a treia zi.

Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut la un maxim record de 50.135,87, iar indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,9%.

La ce se așteaptă experții

Acum întrebarea este dacă Takaichi poate aduce economiei japoneze o creștere mai rapidă.

Japonia are o listă lungă de probleme: o creștere economică lentă, cea mai mare datorie publică din lume și o populație activă care îmbătrânește și este în același timp în scădere.

Unii observatori cred că Takaichi are șansa de a schimba acest lucru, remodelând modul în care Japonia conduce ceea ce este a patra cea mai mare economie a lumii - și cum o percep piețele.

Ea va îndruma Japonia în direcția corectă, spune Tomohiko Taniguchi, consilier politic și fost redactor de discursuri al regretatului prim-ministru Shinzo Abe.

„Dacă va avea succes, va servi drept studiu de caz de primă clasă pentru societățile îmbătrânite din întreaga lume.”, a spus Taniguchi, citat de BBC.

Takaichi a făcut campanie electorală pe baza promisiunii că va cheltui mai mult, inclusiv pentru investiții în industrii cheie, pentru a stimula creșterea economică.

Aceasta a fost o schimbare față de predecesorii săi. Ea a promis că va reduce taxele pentru ca oamenii să poată cheltui mai mult și a spus că prioritatea este creșterea economică. Însă, mai multe cheltuieli și taxe mai mici - pe care Takaichi le-a promis - înseamnă că guvernul trebuie să împrumute mai mulți bani.

Investitorii sunt atenți și la ratele dobânzilor, deoarece Banca Japoniei încearcă să renunțe la decenii de rate extrem de scăzute pentru a controla inflația. Costul orezului, de exemplu, s-a dublat în 2025. Creșterea prețurilor este un șoc pentru o țară care s-a obișnuit cu prețuri stabile sau în scădere.

Reducerile de impozite propuse de Takaichi ar putea atenua dificultățile gospodăriilor pe termen scurt. Însă Keiichiro Kobayashi, profesor de economie la Universitatea Keio, avertizează că aceasta este o cale periculoasă: „O creștere a cheltuielilor nu ar face decât să stimuleze inflația și să crească costul vieții”. În schimb, spune el, guvernul ar trebui să permită Băncii Japoniei să continue creșterea ratelor dobânzilor pentru a combate inflația, în timp ce reduce cheltuielile guvernamentale, ceea ce ar satisface și investitorii.

Deoarece Japonia este mai puțin atractivă pentru investitorii străini atunci când ratele dobânzilor sunt scăzute și cheltuielile guvernamentale sunt mari, acest lucru reduce cererea pentru monedă și o slăbește. Un yen mai slab împinge în sus costul importurilor, în special al energiei și alimentelor, dar poate ajuta exportatorii să concureze cu bunuri chinezești mai ieftine.