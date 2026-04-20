Japonia a emis o alertă de „cutremur puternic” pentru nordul ţării. Se așteaptă la un seism cu magnitudinea de peste 8,0

Cutremur urmat de tsunami pe 5 ianuarie 2024, în Japonia FOTO: Getty Images

Japonia a emis luni o alertă de „cutremur puternic”, semnalând un risc crescut de producere a unui seism cu o magnitudine de peste 8,0, după ce un cutremur violent a zguduit deja nordul arhipelagului nipon în aceeaşi zi şi a declanşat o avertizare de tsunami.

„Deşi nu este sigur că se va produce efectiv un nou cutremur major, vă rugăm să vă luaţi măsuri de pregătire pentru dezastre”, a declarat un reprezentant al Guvernului japonez în faţa reprezentanţilor presei, potrivit Agerpres.

Seismul care s-a produs deja luni, anunţat iniţial cu magnitudinea de 7,5, a fost reevaluat la magnitudinea de 7,7.