Japonia a inventat un termen nou pentru zilele cu temperaturi de peste 40 de grade. Ce înseamnă „Kokushobi”

Japonia a anunțat un nou termen pentru zilele în care temperaturile ajung la 40°C sau mai mult, după ce anul trecut țara a avut cea mai călduroasă vară din istorie.
Termenul - kokushobi - a fost tradus în presa japoneză și internațională drept „căldură crudă”, „căldură brutală” sau „zi extrem de fierbinte”.
Denumirea a fost cea mai votată într-un sondaj național online, urmată de varianta „zi super extrem de fierbinte”.
Fenomenul nu este întâmplător: episoadele de vreme extremă, precum valurile de căldură, devin tot mai frecvente și mai intense la nivel global, pe fondul activităților umane, cum ar fi arderea combustibililor fosili.
Noul termen a fost introdus vineri de Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA) și folosește cuvântul koku - care înseamnă dur sau crud - pentru a descrie intensitatea căldurii, relatează publicația Japan Times, preluată de BBC.
Sondajul a fost realizat în februarie și martie și a strâns aproximativ 478.000 de răspunsuri, participanții alegând dintre 13 variante propuse pentru a descrie cele mai fierbinți zile.
Japonia avea deja termeni oficiali pentru zilele cu temperaturi de peste 25°C, 30°C și 35°C.
Noul cuvânt vine în contextul unor temperaturi record înregistrate anul trecut. Vara lui 2025 a fost cea mai caldă de când se fac măsurători, din 1898, cu temperaturi medii la nivel național cu 2,36°C peste normal.
Între iunie și august, temperaturile au depășit 40°C în nouă zile, iar în orașul Isesaki s-a înregistrat un nou record național: 41,8°C.
Numărul total de zile cu temperaturi extreme a depășit, de asemenea, recordul anterior stabilit în 2024.
De exemplu, Tokyo a avut 25 de zile cu peste 35°C, față de o medie de doar 4,5 zile. La Kyoto s-au înregistrat 52 de zile peste acest prag, comparativ cu o medie de 18,5 zile.
Pentru vara aceasta, Agenția Meteorologică a Japoniei estimează o probabilitate ridicată ca temperaturile să fie peste normal în perioada iunie-august.