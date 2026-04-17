Japonia a inventat un termen nou pentru zilele cu temperaturi de peste 40 de grade. Ce înseamnă „Kokushobi”

1 minut de citit Publicat la 22:12 17 Apr 2026 Modificat la 22:12 17 Apr 2026

În 2025, între iunie și august, temperaturile din Japonia au depășit 40°C în nouă zile. Foto: Getty Images

Japonia a anunțat un nou termen pentru zilele în care temperaturile ajung la 40°C sau mai mult, după ce anul trecut țara a avut cea mai călduroasă vară din istorie.

Termenul - kokushobi - a fost tradus în presa japoneză și internațională drept „căldură crudă”, „căldură brutală” sau „zi extrem de fierbinte”.

Denumirea a fost cea mai votată într-un sondaj național online, urmată de varianta „zi super extrem de fierbinte”.

Fenomenul nu este întâmplător: episoadele de vreme extremă, precum valurile de căldură, devin tot mai frecvente și mai intense la nivel global, pe fondul activităților umane, cum ar fi arderea combustibililor fosili.

Noul termen a fost introdus vineri de Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA) și folosește cuvântul koku - care înseamnă dur sau crud - pentru a descrie intensitatea căldurii, relatează publicația Japan Times, preluată de BBC.

Sondajul a fost realizat în februarie și martie și a strâns aproximativ 478.000 de răspunsuri, participanții alegând dintre 13 variante propuse pentru a descrie cele mai fierbinți zile.

Japonia avea deja termeni oficiali pentru zilele cu temperaturi de peste 25°C, 30°C și 35°C.

Noul cuvânt vine în contextul unor temperaturi record înregistrate anul trecut. Vara lui 2025 a fost cea mai caldă de când se fac măsurători, din 1898, cu temperaturi medii la nivel național cu 2,36°C peste normal.

Între iunie și august, temperaturile au depășit 40°C în nouă zile, iar în orașul Isesaki s-a înregistrat un nou record național: 41,8°C.

Numărul total de zile cu temperaturi extreme a depășit, de asemenea, recordul anterior stabilit în 2024.

De exemplu, Tokyo a avut 25 de zile cu peste 35°C, față de o medie de doar 4,5 zile. La Kyoto s-au înregistrat 52 de zile peste acest prag, comparativ cu o medie de 18,5 zile.

Pentru vara aceasta, Agenția Meteorologică a Japoniei estimează o probabilitate ridicată ca temperaturile să fie peste normal în perioada iunie-august.