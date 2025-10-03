Japonia e la un pas să rămână fără cea mai populară bere din această ţară, după un atac cibernetic. Zeci de fabrici au fost oprite

Un atac cibernetic în Japonia a forțat zeci de fabrici să oprească producția, iar magazinele și restaurantele sunt reticente în a comercializa alte mărci. Această ţară ar putea fi la câteva ore distanță de a rămâne fără Asahi, cea mai populară bere a niponilor, conform Sky News.

Breșa a dezactivat sistemele de comandă și livrare ale companiei - și a scos, de asemenea, din funcțiune operațiunile centrului de apeluri.

Supermarketurile și pub-urile japoneze, cunoscute sub numele de izakaya, riscă să rămână complet goale, unii comercianți cu amănuntul exprimându-și temeri cu privire la potențiale cumpărături panicate.

Asahi Group a fost nevoită să suspende planurile de lansare a unor produse noi, inclusiv băuturi răcoritoare, cafea și pastile de gât.

Până sâmbătă, vor rămâne fără bere Asahi

Un comerciant se așteaptă să rămână fără butoaie de bere până sâmbătă cel târziu, ceea ce înseamnă că nu va mai putea furniza băuturi alcoolice comercianților cu amănuntul.

Acum se gândesc dacă să înceapă să vândă și alte mărci ca măsură temporară.

„Am primit bere de la angrosist pentru a înlocui Asahi, dar am dori să evităm să folosim alți producători, dacă este posibil, așa că vom lua în considerare opțiunile noastre până în ultimul moment”, a adăugat Akira, un comerciant japonez.

