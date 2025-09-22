Nou trend în Japonia: Cafenele în care poţi să plângi. Care sunt serviciile oferite clienţilor

În Japonia există cafenele special concepute pentru plâns, iar asta ar trebui să ne inspire, susţin psihologii străini. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN & Instagram/Negativecafeandbar.moriouchi

Cafenelele în care poţi plânge sunt noul trend în Japonia – Crying Café. Totul face parte dintr-o mișcare terapeutică tradiţională, care oferă un mediu sigur și confortabil pentru ca oamenii să se elibereze de emoții și stres. Astfel de spaţii includ filme emoţionante, iluminare difuză, șervețele și alte elemente pentru a crea o atmosferă de sprijin şi confort, potrivit Antena 3 CNN.

"Doar pentru persoane triste" – acesta este mesajul scris pe multe localuri din întreaga Japonie, gândite pentru cei care sunt stresați și vor să se elibereze de anxietăți. Astfel, sintagma "o cafenea care te face să plângi" nu reprezintă o recenzie negativă care desființează un serviciu prost, ci un loc unde îți poți da frâu liber stărilor de rău fără să deranjezi pe nimeni, fără explicații și fără sentimentul de vinovăție. Jurnaliştii publicaţiei La Repubblica au scris: "într-un astfel de loc nu ai în ceașcă un cappuccino, ci propriile lacrimi. Recunoscându-ți nevoia – dar și dreptul – de a fi fragil".

Poate tocmai din acest motiv, după cum relatează cei de la Gambero Rosso, în Japonia se răspândesc "Crying Café"-urile, ca răspuns la nivelurile ridicate de stres la care oamenii sunt supuși. Și, desigur, la reprimarea emoțiilor care adesea ajung să explodeze în interior. Astfel, după Internet Café, Japnia oferă la propriu spațiu pentru plâns. Localuri rezervate, în special, femeilor, aflate sub presiune mai mare, pentru a regăsi un sentiment de eliberare pe care japonezii îl manifestă prin practica rui katsu – sesiuni colective de plâns, inclusiv la locul de muncă.

O băutură şi un desert, printre lacrimi

La Tokyo s-au născut primele Cry Café, precum Bar Mori Ouchi, care din 2020 primește doar persoane triste, ce vor să se descarce. Așa cum avertizează afișul de la intrare: "Doar pentru persoane triste".

Aici nu există loc pentru gândire pozitivă. Se gândește și se simte negativ, dar cu scopul de a te simți mai bine. Printre lacrimile care curg și în timp ce sorbi un drink. Singura obligație este să comanzi un cocktail la alegere. Cine vrea să mănânce ceva își poate aduce de acasă.

Tot în capitala japoneză există și alte "camere ale plânsului", rezervate femeilor, la hotelul Mitsui Garden Yotsuya din Tokyo, unde pentru aproximativ 60 de euro pe noapte te poți lăsa pradă emoțiilor în tot confortul, având la dispoziție o selecție de filme, desigur, menite să smulgă lacrimi.