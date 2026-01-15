Japonia face primul test din lume pentru extragerea pământurilor rare din adâncurile mării. Dominația Chinei, pusă în pericol

Tokyo încearcă să consolideze securitatea aprovizionării după ce China a impus noi restricții. Sursa foto: Getty Images

Japonia a lansat primul test din lume pentru extragerea elementelor de pământuri rare din adâncurile mării, cu scopul de a reduce dependența de aprovizionarea cu produse chinezești pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice și comerciale, potrivit mining.com.

Chikyu, o navă minieră japoneză susținută de guvern, a plecat luni spre apele din apropierea insulei Minamitori, un atol de corali îndepărtat din Pacific, pentru a studia nămolul de pe fundul mării bogat în elemente de pământuri rare, la o adâncime de aproximativ șase kilometri. Dacă va avea succes, proiectul ar marca prima încercare susținută la nivel global de a ridica nămol conținând pământuri rare de pe fundul oceanului direct pe o navă.

Inițiativa vine în contextul în care Tokyo încearcă să consolideze securitatea aprovizionării după ce China a luat măsuri pentru a înăspri controalele asupra mineralelor critice.

Companiile japoneze încă evaluează efectele ultimelor controale la export ale Chinei, iar orice impact este puțin probabil să fie evident până luna viitoare, potrivit unei surse citate de The Japan Times.

Săptămâna trecută, Beijingul a interzis exporturile de articole cu dublă utilizare, inclusiv anumite minerale, către armata japoneză și a început să restricționeze în general transporturile de pământuri rare către Japonia, conform unor rapoarte pe care Beijingul nu le-a confirmat și nici nu le-a infirmat. Mass-media de stat chineză a declarat că guvernul analizează măsuri suplimentare.

Dependența Japoniei de importurile chineze a ajuns la 60%

Japonia s-a confruntat cu presiuni similare și înainte. În 2010, China a redus exporturile de pământuri rare în urma unui incident maritim în apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est. De atunci, Japonia și-a redus dependența de China la aproximativ 60%, de la aproximativ 90%.

Inițiativa Insulei Minamitori este prima încercare a Japoniei de a se aproviziona cu pământuri rare pe plan intern, mai degrabă decât în străinătate.

„Soluția fundamentală este de a putea produce pământuri rare în Japonia”, a declarat Takahide Kiuchi, economist executiv la Institutul de Cercetare Nomura. „Dacă această nouă rundă de controale la export ajunge să acopere o mulțime de pământuri rare, companiile japoneze vor încerca din nou să se îndepărteze de China, dar nu va fi ușor.”

Nu a fost stabilit niciun obiectiv de producție. Dacă testul se dovedește viabil, guvernul planifică o demonstrație la scară largă până în februarie 2027 pentru a recupera același volum zilnic de material de pe fundul mării. Deoarece nămolul nu poate fi procesat în largul mării, acesta va fi transportat la Minamitorishima, unde apa de mare va fi îndepărtată folosind echipamente similare cu un uscător de centrifugare industrial, reducând volumul cu aproximativ 80%. Materialul va fi apoi transportat în Japonia continentală pentru separare și rafinare.