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Japonia neagă orice activitate de spionaj în Rusia după arestarea unui jurnalist nipon de către Moscova

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 09:04 15 Oct 2026 Modificat la 09:20 15 Oct 2026
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Japonia neagă orice activitate de spionaj în Rusia după arestarea unui jurnalist nipon de către Moscova. Sursa foto: Getty Images

Premierul japonez Sanae Takaichi a negat joi orice activitate de spionaj în Rusia, în urma arestării de către Moscova a unui jurnalist nipon acuzat de spionaj, relatează Agerpres, citând AFP.

"Nu există niciun fapt de acest fel", le-a declarat Takaichi jurnaliştilor ca răspuns la o întrebare despre acuzaţiile ruse.

"Protecţia cetăţenilor japonezi este extrem de importantă în acest moment şi intenţionăm să ne concentrăm eforturile asupra acestui obiectiv", a adăugat ea.

Rusia a arestat în ultimii ani mai mulţi cetăţeni ai unor ţări "neprietenoase", acuzându-i că lucrează pentru serviciile de informaţii occidentale.

Ministerul de Externe rus l-a identificat marţi pe jurnalist drept Yuki Imai de la ziarul Hokkaido Shimbun, un purtător de cuvânt declarând că acesta a fost acuzat de "desfăşurarea de activităţi de spionaj pe teritoriul rus".

Ca răspuns, Tokyo l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a protesta faţă de arestare, Ministerul de Externe cerând un "tratament corect şi imparţial".

Takaichi a declarat joi că detaliile acuzaţiilor rămân neclare.

"Legile naţionale diferă de la o ţară la alta, aşa că nu cunoaştem încă detaliile a ceea ce ei numesc o acuzaţie. Cu toate acestea, Japonia îşi va afirmă cu fermitate propria poziţie", a adăugat ea.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a raportat anterior că un cetăţean japonez a fost arestat pe insula Sahalin din Extremul Orient rus, în apropierea unui grup de insule disputate, fără a dezvălui identitatea persoanei.

FSB a declarat că persoana respectivă lucra pentru serviciile secrete japoneze, colectând informaţii despre apărarea rusă.

Moscova şi Tokyo sunt implicate de zeci de ani într-o dispută teritorială privind statutul unui lanţ de insule din Oceanul Pacific, în largul coastei de nord-est a Japoniei şi la sud-vest de regiunea rusă Sahalin.

Numite "Kurilele de Sud" de către Rusia şi "Teritoriile de Nord" de către Japonia, aceste insule fac parte din regiunea rusă Sahalin (Extremul Orient) - Iturup (Etorofu, în japoneză), Kunashir (Kunashiri), Shikotan şi Habomai (un grup de insuliţe considerate în mod tradiţional o singură insulă).

Dar, pentru Japonia, acestea depind în continuare de prefectura Hokkaido, la fel ca înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, şi sunt "ilegal ocupate de Rusia".

Hokkaido Shimbun a declarat într-un comunicat că este la curent cu anunţul Rusiei, dar "verifică încă detaliile".

"Asigurarea siguranţei jurnalistului este prioritatea noastră principală şi acţionăm în consecinţă", a subliniat ziarul. 

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Etichete: japonia spionaj jurnalist arestat Moscova Rusia

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