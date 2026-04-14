JD Vance spune că e "trist", dar nu surprins de înfrângerea lui Viktor Orban: “Nu l-am sprijinit pentru că nu știam să citim sondajele"

Vicepreședintele JD Vance a declarat luni seară că a fost „trist”, dar nu foarte surprins că premierul ungar Viktor Orban a pierdut cursa electorală pentru realegere, susținând că decizia sa de a face campanie la Budapesta săptămâna trecută a fost mai degrabă un gest de susținere pentru un aliat loial decât o încercare de a-l duce spre victorie, potrivit Politico.

„Nu am mers acolo pentru că ne așteptam ca Viktor Orban să câștige lejer alegerile”, a spus Vance într-un interviu la Fox News. „Am mers pentru că era lucrul corect de făcut, să fim alături de cineva care a fost alături de noi de foarte mult timp.”

Comentariile marchează prima recunoaștere din partea Casei Albe a respingerii masive a lui Orban de către electoratul maghiar, care a pus capăt unei guvernări de 16 ani și a servit drept sursă de inspirație pentru președintele Donald Trump, Vance și numeroși aliați MAGA.

Orban a fost, în multe privințe, un model de guvernare pentru o parte a mișcării MAGA, care i-a apreciat promovarea „democrației iliberale” în străinătate și a încercat să o reproducă în SUA. De asemenea, Orban a adoptat poziții dure împotriva imigrației și a criticat drepturile persoanelor LGBTQ+.

„Moștenirea sa în Ungaria este transformatoare — 16 ani în care a schimbat fundamental țara”, a spus Vance, explicând că decizia de a face campanie alături de Orban săptămâna trecută nu a fost „pentru că nu știam să citim sondajele. Știam foarte bine că există o șansă mare ca Viktor să piardă alegerile. Am făcut-o pentru că este corect să susții un lider european care a fost dispus să se opună birocrației de la Bruxelles.”

Administrația Trump s-a expus la critici dure prin sprijinul oferit lui Orban

Totuși, incapacitatea lui Vance de a-l ajuta pe Orban să evite o înfrângere severă expune administrația la critici, potrivit cărora ideile și oficialii săi nu au atracția pe care o sperau, ridicând întrebări existențiale despre viitorul naționalismului populist.

„Este jenant pentru ei și, într-un fel, devastator”, a spus Johan Norberg, cercetător senior la Cato Institute, un think tank libertarian din Washington, citat de Politico. „O mare parte din atracția acestei mișcări populiste de dreapta era ideea că “noi avem oamenii de partea noastră, oamenii reali — noi avem viitorul’. Realegerea repetată a lui Orban era un semn puternic al acestui lucru. Faptul că a fost acum înlăturat printr-un vot cu cea mai mare majoritate din istoria alegerilor democratice din Ungaria este o lovitură devastatoare pentru acea narațiune.”

Steve Bannon, fost consilier principal al Casei Albe în primul mandat al lui Trump, a spus într-un mesaj că înfrângerea lui Orban „ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noiembrie” și pentru alegerile de la jumătatea mandatului care se apropie.

Trump, care a răspuns de două ori întrebărilor jurnaliștilor în ultimele 24 de ore, nu a făcut încă nicio declarație publică despre înfrângerea celui mai apropiat aliat politic al său din Europa.

În interiorul Casei Albe, luni, consilierii au sugerat că existau probleme mult mai urgente, în special armistițiul tot mai fragil cu Iranul și noua blocadă americană în strâmtoarea Ormuz, anunțată de Trump duminică, după ce discuțiile directe din Pakistan au eșuat.

Totuși, alegerile din Ungaria fuseseră o prioritate majoră cu doar câteva zile înainte. JD Vance a călătorit la Budapesta săptămâna trecută. Deși Trump nu a mers personal, a intervenit telefonic la un miting. Această ultimă mobilizare electorală a venit la câteva săptămâni după o altă vizită a secretarului de stat Marco Rubio.