Jocul de putere al lui Putin. A întârziat la convorbirea cu Trump pentru că era la întâlnire cu oligarhii: "Își bate joc public de el"

Ca să arate cine dictează termenii înţelegerii, Vladimir Putin a ignorat ora stabilită şi anunţată chiar de purtătorul său de cuvânt pentru purtarea convorbirii cu Donald Trump. Aflat la o întâlnire cu oligarhii, liderul de la Kremlin a râs atunci când a fost întrebat dacă nu trebuia să fie la discuții cu președintele american.

Moderatorul întâlnirii: Nu sunteţi în întârziere? Dmitri Sergheevici Peskov a zis că telefonul cu preşedintele Trump începe la ora 16:00.

Vladimir Putin: Nu vă luaţi după el! E treaba lui să facă tot felul de declaraţii...

Moderatorul întâlnirii: Păi să vedem ce are Trump de spus despre asta!

Vladimir Putin: Eu de Peskov vorbeam, nu de Trump!

Putin is making Trump wait again.



They two leaders were supposed to have met already, but Putin is still at some conference. When Putin is reminded of the meeting, everyone starts laughing - they're literally making fun of Trump and his convoy. pic.twitter.com/PWeSxTixKp