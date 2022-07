Joe Biden, primul mesaj după ce a fost depistat pozitiv cu COVID

”Prieteni, cred că ați auzit: în această dimineață am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Dar sunt vaccinat cu schema completă, și am și cele două rapeluri, așa că simptomele sunt ușoare.

Chiar apreciez că sunteți preocupați de sănătatea mea, dar mă simt bine și continui să lucrez.

Păstrați-vă credința. Totul va fi bine”, a spus Joe Biden.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu