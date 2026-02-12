Jumătate din producția de petrol a Rusiei e „blocată” pe mare din cauza sancțiunilor. Putin are tot mai puțini bani pentru război

Navă din flota-fantomă a Rusiei, folosită la vânzarea de produse petroliere. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Rusia are dificultăți tot mai mari în a găsi cumpărători pentru produsele sale petroliere. Sancțiunile economice impuse Kremlinului i-au obligat pe producătorii ruși de petrol să vândă țițeiul la prețuri sub cel al pieței. Chiar și în aceste condiții, „volumele uriașe de materii prime nu-și găsesc cumpărători” și aproape jumătate din producția lunară de petrol a Rusiei - circa 143 de milioane de barili încă se află nevândută pe petrolierele din flota fantomă a lui Putin, notează Wall Street Journal, preluată de The Moscow Times.

În ultimul an, producția de petrol a Rusiei a variat de la 9 milioane de barili pe zi (ianuarie 2025), la 9,43 milioane (noiembrie 2025) și 9,28 milioane (ianuarie 2026).

În prezent, majoritatea petrolierelor din flota Rusiei care stochează țițeiul produs operează în apropierea porturilor din largul coastelor Rusiei, Indiei, Chinei sau în apropierea Malaeziei, a declarat Emma Lee, analist economic.

Astfel, zeci de tancuri petroliere pline cu țiței navighează în prezent pe mări și oceane în căutare de cumpărători. Cei care cumpără acest petrol solicită cele mai mari discounturi față de prețul obișnuit, de la începerea războiului din Ucraina și până în prezent.

Veniturile Rusiei obținute din petrol și gazelor au atins astfel în ianuarie cel mai scăzut nivel de la începutul pandemiei de Covid, a spus Janis Kluge, expert în economia rusă la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

Kremlinul, în opinia sa, este îngrijorat de deteriorarea situației bugetare, care a coincis cu încetarea creșterii economice, în timp ce costurile cu războiul din Ucraina nu dau semne că ar scăddea.

În șase luni sau un an, acest lucru ar putea afecta atitudinea autorităților ruse față de război, a precizat expertul economic german. „Nu cred că, din această cauză, rușii vor căuta să încheie un acord de pace, dar (această criză) i-ar putea determina să reducă intensitatea luptelor, să se concentreze pe anumite zone ale frontului și să încetinească ritmul războiului. Aceasta va fi reacția lor, dacă războiul se va dovedi prea costisitor pentru ei”.