Jurnalista americană Shelly Kittleson, răpită la Bagdad, a fost eliberată. Unde a fost ţinută

Publicat la 23:05 07 Apr 2026 Modificat la 23:13 07 Apr 2026

Shelly Kittleson a fost răpită marţi, 31 martie 2026, de pe o stradă din Baghdad, Irak.

Jurnalista americană Shelly Kittleson, care a fost răpită săptămâna trecută de la colțul unei străzi din Bagdad, a fost eliberată, a declarat marți un oficial irakian care are cunoștință directă despre acest caz, relatează The Associated Press.

În vârstă de 49 de ani, Shelly Kittleson a fost eliberată marţi după-amiaza, a declarat oficialul, care a vorbit pentru AP sub protecția anonimatului, deoarece nu era autorizat să comenteze public. Acesta nu a dezvăluit unde se află în prezent, dar a precizat că, înainte de eliberare, fusese reținută în Bagdad.

Gruparea irakiană proiraniană Kataib Hezbollah a anunţat marţi într-un comunicat că a decis s-o elibereze pe jurnaliasta americană, răpită la sfârşitul lui martie, relatează AFP.

"Am decis să o eliberăm pe acuzata americană Shelly Kittleson, cu condiţia ca ea să părăsească imediat" Irakul, a anunţat într-un scurt comunicat însărcinatul cu securitatea în cadrul grupării, Abu Mujahid al-Assaf.

În ziua răpirii lui Shelly Kittleson, un oficial american anunţa că autorităţile irakiene au arestat "un individ cu legături cu miliţia Kataib Hezbollah, aliată a Iranului".

Reprezentanţi ai grupării au declarat pentru The Associated Press că o eliberează pe jurnalistă în schimbul eliberării unor membri ai grupării, deţinuţi de către autorităţile irakiene.