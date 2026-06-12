Ucraina își avertizează populația: "Un nou atac rusesc cu racheta hipersoncă Oreşnik este iminent". Poate transpora ogive nucleare

1 minut de citit Publicat la 16:00 12 Iun 2026 Modificat la 16:00 12 Iun 2026

Distrugeri în Kiev produse de atacul rusesc din 24 mai, în care Moscova a folosit racheta Oreșnik pentru a viza o țintă din regiunea capitalei Ucrainene. Foto: Profimedia Images

Forţele aeriene ale Kievului au avertizat vineri populaţia ucraineană că este foarte probabil un nou atac al Rusiei cu racheta balistică hipersonică Oreşnik.

Aceasta poate transporta submuniţii și a fost folosită până acum doar de trei ori de Moscova în timpul războiului, scrie Agerpres, care citează DPA.

Anunţul autorităților, transmis pe rețelele sociale, spune că racheta ar putea fi lansată în următoarele 24 de ore de la poligonul de testare Kapustin Yar din regiunea Astrahan, situată în sudul Rusiei.

Alarmele aeriene trebuie luate în serios, avertizează militarii ucraineni.

Rușii au mai lansat rachete Oreșnik spre Dnipro, Liov și spre regiunea Kievului

Ultima oară, o astfel de alertă a fost emisă cu puţin înainte de miezul nopţii de joi şi a durat doar 14 minute, dar ruşii nu au lansat nicio rachetă.

Potrivit unor informaţii concordante din Rusia şi Ucraina, din 2024 până acum ruşii au folosit rachete Oreşnik de trei ori.

În aceste tiruri au fost lovite obiective din Dnipro, din regiunea vestică Lvov (Liov) şi din Bila Ţerkva, în apropiere de Kiev.

Rachetele respective nu au avut ogive, iar distrugerile au fost provocate prin efect cinetic.

Ce se știe despre Oreșnik

Oreşnik are o rază de acţiune estimată de 6000 de km şi poate atinge viteze maxime de 10-11 ori mai mari decât cea a sunetului.

Poate transporta încărcături nucleare și convenționale, fiind capabilă să parcurgă distanța din Rusia în vestul Europei în doar câteva minute.

Ucraina nu dispune încă de mijloace de interceptare a acestei rachete.

Sistemele Patriot livrate Ucrainei sunt concepute pentru angajări în atmosfera joasă a Pământului și nu au raza de acțiune și computerele care să gestioneze interceptori pentru un astfel de vehicul cu submuniții, care are o traiectorie înaltă, la limita spațiului cosmic.

La rândul lor, rușii se laudă spunând că Oreșnik nu poate fi interceptată.