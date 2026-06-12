Transnistria cere oficial să fie recunoscută ca stat independent. Documentul semnat cu Abhazia și Osetia de Sud

Statuia liderului comunist Vladimir Lenin,în fața casei Sovieticilor din Tiraspol, Transnistria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Miniștrii de Externe din așa zisa republica Transnistreana, din Abhazia și Osetia de Sud au semnat o declarație comună prin care își reafirmă dreptul la autodeterminare și solicită comunității internaționale să recunoască statutul lor de state independente, potrivit presei din Transnistria.

Documentul a fost adoptat în cadrul unor consultări trilaterale desfășurate online pe 11 iunie, la care au participat reprezentanții diplomatici ai celor trei entități separatiste. Potrivit Ministerului de Externe de la Tiraspol, discuțiile s-au concentrat asupra situației internaționale din jurul celor trei republici, provocărilor economice și politice cu care se confruntă și perspectivelor de cooperare comună.

Șeful diplomației transnistrene, Vitali Ignatiev, a declarat că presiunile exercitate asupra celor trei republici „nu se diminuează, ci devin tot mai dure și sofisticate”, motiv pentru care este necesară consolidarea dialogului și a coordonării dintre acestea.

În intervenția sa, Ignatiev a afirmat că populația Transnistriei, alături de cea din Abhazia și Osetia de Sud, va continua să urmărească „realizarea deplină a drepturilor sale inalienabile”, invocând Carta ONU și principiile dreptului internațional, inclusiv dreptul popoarelor la autodeterminare, egalitate, securitate și la stabilirea liberă a propriului viitor politic.

„Poporul transnistrean, alături de popoarele Abhaziei și Osetiei de Sud, va continua să militeze pentru exercitarea deplină a dreptului la autodeterminare și pentru recunoașterea drepturilor sale fundamentale”, a declarat oficialul.

„Salutăm pe deplin sprijinul complex oferit de Federația Rusă”

În cadrul reuniunii au fost analizate și situația negocierilor privind reglementarea conflictului transnistrean, relațiile cu Federația Rusă, precum și impactul măsurilor restrictive impuse de autoritățile de la Chișinău asupra regiunii separatiste.

„Salutăm pe deplin sprijinul complex oferit de Federația Rusă în domeniile politic, economic și umanitar în condițiile instabilității globale. Subliniem în mod special rolul stabilizator al Rusiei ca garant al păcii și securității în Europa de Est și în Caucazul de Sud”, se arată în declarație.

Totodată, reprezentanții celor trei entități au convenit să promoveze pe plan internațional principiul inadmisibilității soluționării conflictelor prin forță și au cerut garanții juridice obligatorii privind neutilizarea forței împotriva Transnistriei, Abhaziei și Osetiei de Sud.

Abhazia și Osetia de Sud sunt recunoscute de un număr limitat de state, în principal de Federația Rusă, în timp ce Transnistria nu este recunoscută oficial de niciun stat membru al Organizației Națiunilor Unite.

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