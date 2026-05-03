Karol Nawrocki face eforturi pentru o nouă constituție poloneză. Tusk îi sugerează să „înceapă să o respecte mai întâi pe cea actuală”

1 minut de citit Publicat la 17:52 03 Mai 2026 Modificat la 17:52 03 Mai 2026

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a creat un nou consiliu politic cu scopul de a rescrie constituția țării, relatează Politico.

Membrii acestui nou consiliu sunt personaje vechi asociate cu partidul PiS, din rândurile căruia provine actualul președinte. Deși grupurile parlamentare au fost invitate să participe, nu este încă clar dacă o vor face.

Nawrocki și-a anunțat planurile de a modifica constituția poloneză, vineri, fiind ținta criticilor premierului Donald Tusk.

„Îi sugerez să înceapă mai întâi să respecte constituția actuală, înainte să se apuce să scrie alta”, a spus prim-ministrul guvernului Poloniei.

Președintele Poloniei are dreptul să propună schimbări la constituția țării, însă ele trebuie aprobate de două treimi dintre deputați și de o majoritate absolută a senatorilor. Ambele camere ale parlamentului polonez sunt controlate de coaliția de guvernare condusă de Donald Tusk.

PiS, partidul de opoziție care-l susține pe Nawrocki, nu are majoritate în parlament, așa că sunt șanse mici ca oricare dintre amendamentele propuse de președintele polonez să treacă.

Încă de când și-a preluat mandatul, Nawrocki este într-o luptă politică intensă cu pro-europeanul Donald Tusk. Președintele polonez ar vrea să-și extindă puterile, actuala constituție dându-i un rol mai degrabă ceremonial.

Numirea acestui nou consiliu în ziua de duminică este un act simbolic înainte de toate pentru că 3 mai este Ziua Constituției în Polonia.

Consiliul lui Nawrocki are termen până la sfârșitul mandatului acestuia să vină cu o alternativă la actuala lege fundamentală poloneză.