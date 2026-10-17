„Kiev fără Kliciko”. Sute de oameni cer demisia primarului în stradă. Îl acuză că nu a pregătit orașul pentru iarnă

3 minute de citit Publicat la 20:12 17 Oct 2026 Modificat la 20:13 17 Oct 2026

Sute de oameni cer demisia primarului Vitali Kliciko în stradă. Foto: Profimedia Images

Sute de oameni au protestat sâmbătă în fața Primăriei din Kiev și i-au cerut demisia primarului Vitali Kliciko, care conduce capitala Ucrainei de peste 12 ani. Principala nemulțumire este că orașul ar fi intrat nepregătit într-o nouă iarnă de război, în timp ce Rusia continuă să lovească infrastructura energetică.

„Kiev fără Kliciko”, au scandat protestatarii timp de mai bine de două ore, potrivit Kyiv Independent. Pe pancarte apăreau mesaje precum „Unde sunt adăposturile?”, „Demisia” sau „12 ani de iresponsabilitate”.

Unii dintre participanți au întors împotriva primarului propriile sale declarații. După ce Kliciko le-a recomandat locuitorilor să ia în calcul plecarea din Kiev înaintea unei ierni dificile, protestatarii i-au transmis, ironic, să fie el cel care „pleacă din Kiev”.

„Credem că demisia lui Kliciko ar putea transmite un semnal pozitiv nu doar la Kiev, ci în întreaga Ucraină, arătând că liderii orașelor trebuie să își facă treaba”, a declarat Oleksii Hromov, activist al organizației Social Movement, una dintre cele care au organizat manifestația.

Zelenski spune că Kievul este mai slab pregătit decât alte orașe

Nemulțumirile au crescut și după criticile venite din partea președintelui Volodimir Zelenski.

„În aproape toate regiunile Ucrainei, inclusiv în cele de frontieră și din apropierea frontului, planurile de reziliență au fost puse în aplicare mai bine decât în capitală”, spunea Zelenski pe 13 octombrie.

Întreruperile de curent și apă au revenit în Kiev după ce Rusia și-a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice la sfârșitul lunii septembrie.

Dacă penele de curent sunt deja o problemă cunoscută în capitală, pierderea aproape zilnică a alimentării cu apă este ceva neobișnuit.

Un reprezentant al companiei municipale Kyivvodokanal a explicat că mare parte din sistemul electric care deservește rețeaua de apă datează din anii 1970 și nu rezistă bine la fluctuațiile de tensiune.

Problema nu este doar alimentarea cu apă, ci și canalizarea. Fără funcționarea acesteia, avertizează compania, Kievul s-ar putea confrunta rapid cu o situație sanitară gravă.

Oamenii reclamă și lipsa adăposturilor

O altă nemulțumire importantă este lipsa adăposturilor antiaeriene, la mai bine de patru ani și jumătate de la începutul invaziei ruse pe scară largă. Kliciko anunțase în septembrie că aproximativ 40-50 de adăposturi mobile urmau să fie instalate în stațiile de transport public unde nu există spații permanente de protecție. Ulterior, administrația orașului a transmis că numărul va fi mai mic și că instalarea lor va dura mai mult. Primul adăpost mobil nou a apărut abia pe 15 octombrie.

Yelyzaveta Semko, care locuiește de aproape zece ani în Kiev, spune că modul în care autoritățile au pregătit orașul pentru iarnă a fost motivul care a făcut-o să iasă în stradă.

„M-am săturat de lipsa de acțiune a autorităților orașului”, a spus ea.

Femeia spune că în blocul în care locuiește singurul loc în care oamenii se pot refugia în timpul atacurilor este subsolul. În același timp, acuză administrația că alocă bani pentru lucruri mai puțin importante în timp de război, precum stații de autobuz din sticlă sau refacerea pavajelor.

La protest au fost reclamate și probleme legate de transportul public, protejarea patrimoniului, corupție și modul în care sunt cheltuiți banii orașului.

Kliciko nu poate fi pur și simplu demis de Zelenski

Vitali Kliciko conduce Kievul din 2014 și a fost reales în 2015 și 2020. Înlăturarea sa din funcție nu este însă simplă. Kliciko este atât primar ales, cât și șef al Administrației de Stat a orașului Kiev.

În paralel, capitala are și o Administrație Militară, creată după începerea invaziei ruse și condusă în prezent de Andrii Tkachov.

Președintele îl poate înlocui pe Kliciko din funcția de șef al administrației orașului, dar nu îl poate demite din funcția de primar, pentru care a fost ales prin vot. Din această funcție, Kliciko poate pleca doar dacă își dă demisia.

Nici toți cei prezenți la protest nu l-au considerat singurul vinovat. Câțiva participanți au afișat mesaje de susținere pentru primar și au acuzat și guvernul central pentru problemele capitalei.

Kliciko a răspuns criticilor spunând că administrația locală face tot ce poate pentru ca orașul să funcționeze și a acuzat autoritățile centrale că îi pun piedici.

El a mai spus că rețeaua energetică a Kievului a fost lovită de aproape 50 de ori în acest an de rachete și drone.

„Unde este apărarea antiaeriană a capitalei? Unde este protecția instalațiilor Ukrenergo? Unde sunt miliardele pe care le-ați alocat pentru asta?”, a întrebat Kliciko.

Pentru pregătirile de iarnă, Kievul a primit în 2026 peste 2,3 miliarde de dolari, însă, potrivit Ministerului de Finanțe, până la 1 septembrie fusese cheltuit doar 51,1% din această sumă.

Kyiv Independent a cerut un punct de vedere atât administrației orașului, cât și lui Vitali Kliciko, dar nu primise un răspuns până la momentul publicării.