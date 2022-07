Kievul, mesaj pentru Moscova după bombardarea podului Antonovski: "Al treilea avertisment s-ar putea să nu existe!"

S-a întâmplat astfel după ce construcția a fost ținta unor tiruri cu sisteme HIMARS furnizate de SUA armatei ucrainene.

Podul Antonovski a fost închis circulației civililor, dar integritatea sa structurală nu a avut de suferit în urma bombardamentelor, a declarat Kirill Stremousov, adjunct al șefului administrației impuse de Rusia, conform agenției Interfax.

Agenția TASS îl citează pe același oficial afirmând că podul a fost vizat de tiruri efectuate cu rachete lansate de sisteme HIMARS.

Distrugerea acestui pod ar ajuta în contraofensiva pe care o anunță forțele ucrainene pentru recucerirea regiunii Herson.

Mihailo Podoliak, consilierul șefului administrației prezidențiale de la Kiev, a declarat că, după loviturile forțelor armate ucrainene asupra podului Antonovski, ocupanții ruși ar trebui să plece din Herson.

"Puteți să numiți podul Antonovski un mijloc prin care apărarea antiaeriană rusă interceptează rachetele ucrainene, dar nu puteți ignora realitatea. Invadatorii ar trebui să învețe să treacă Niprul înot. Sau să părăsească orașul Herson până când există o astfel de posibilitate. Un al treilea avertisment s-ar putea să nu existe", a scris Podoliak pe Twitter.

You can call the Antonivsʹkyy bridge a mean of ru-air defense that intercepts all ua-missiles, but you cannot escape the reality – occupiers should learn how to swim across the Dnipro River. Or should leave Kherson while it is still possible. There may not be a third warning.