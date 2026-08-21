Kievul vrea să lovească rachetele rusești „la sursă”, până la 200 km în interiorul Rusiei, dar totul depinde de un singur om: Elon Musk

Elon Musk. sursa foto: Getty

Ucraina caută să obțină aprobarea de a folosi drone echipate cu Starlink împotriva lansatoarelor de rachete balistice aflate până la 200 km în interiorul Rusiei, în condițiile în care Kievul se confruntă cu o penurie severă de rachete de interceptare pentru apărarea antiaeriană, au declarat mai multe surse pentru Financial Times.

Un asemenea pas ar necesita aprobarea lui Elon Musk, a cărui atitudine față de Ucraina și de utilizarea serviciului său de internet prin satelit a oscilat. Un alt posibil obstacol este că omul din Kiev care avea legătură directă cu Musk, fostul ministru al apărării Mihailo Fedorov, a fost demis recent.

Cererea Ucrainei vine în timp ce aceasta se luptă să contracareze atacurile tot mai intense ale Rusiei cu rachete și drone. Rachetele balistice reprezintă cea mai mare provocare, în condițiile în care Kievul rămâne fără rachete de interceptare Patriot, singurul sistem cu care Ucraina a reușit să le doboare în mod constant.

Președintele Volodimir Zelenski a implorat administrația Trump și pe ceilalți parteneri ai Ucrainei să furnizeze mai multe rachete de interceptare, însă folosirea lor în Orientul Mijlociu, inclusiv în timpul războiului dintre SUA și Iran, a adâncit penuria globală de rachete americane.

Chiar și în cel mai bun caz, spune Franz-Stefan Gady, analist militar cu sediul la Viena, era puțin probabil ca Ucraina să primească suficiente rachete de interceptare la timp pentru a-și menține actuala strategie de apărare antiaeriană, pe care a descris-o drept „în esență, o încercare de a doborî rachetele balistice care vin spre tine”.

Rusia și-a mărit producția de rachete și drone, ceea ce face ca Ucraina să aibă nevoie de sute de rachete de interceptare Patriot pentru a rezista până la sfârșitul anului.

Kievul caută o cale de a ocoli această constrângere, cerând aprobarea de a folosi Starlink pe propriile drone de atac pentru a lovi mai precis ținte-cheie rusești de peste graniță.

„Cum poate Ucraina să adopte o strategie mai proactivă, de a-l ținti pe arcaș?”, a întrebat Gady, referindu-se la un efort de a distruge lansatoarele, sistemele de comandă, logistica și celelalte capacități care fac posibile atacurile.

Dronele care folosesc Starlink se conectează la rețeaua de sateliți a SpaceX pentru a menține o legătură mai puternică cu operatorii pe distanțe mai mari decât o permit legăturile radio obișnuite, fiind totodată mai puțin vulnerabile la bruiajul obișnuit.

Astfel de drone s-au dovedit deja eficiente pe câmpul de luptă din interiorul Ucrainei. Dacă ar putea fi folosite dincolo de graniță, spune Gady, ele „ar putea fi foarte utile în vânarea” lansatoarelor de rachete rusești.

Zelenski i-a cerut lui Trump, în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă din iulie, să vorbească cu Musk pentru a obține permisiunea ca Ucraina să folosească Starlink dincolo de granițele sale, împotriva lansatoarelor de rachete balistice rusești, potrivit unor persoane prezente.

Propunerea lui Zelenski era ca Musk să permită Ucrainei să folosească Starlink pe drone de lovire în adâncime, până la 200 km în interiorul Rusiei – o rază care ar include infrastructura de lansare a rachetelor balistice, sistemele de comandă și alte capacități, au spus sursele.

Kievul credea că limitarea adâncimii acestor lovituri l-ar putea determina pe Musk să aprobe cererea.

Însă Trump a fost evaziv și nu a părut să susțină planul, potrivit unor persoane prezente la întâlnirea din Biroul Oval. Acestea au spus că, în opinia lor, Musk nu i-ar da Kievului aprobarea.

Musk nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Miliardarul din tehnologie a susținut utilizarea pe scară largă a Starlink de către Ucraina pentru comunicații și apărare. Serviciul de internet prin satelit al SpaceX este vital pentru comanda și controlul armatei ucrainene, precum și pentru sistemele aeriene, navale și terestre fără pilot care remodelează câmpul de luptă.

Dar Musk s-a oprit înainte de a permite Ucrainei să folosească Starlink pentru a lovi în interiorul Rusiei. În 2022, a întrerupt accesul forțelor ucrainene în timpul unei operațiuni în jurul Peninsulei Crimeea ocupate, spunând că se teme că ar putea provoca o escaladare nucleară.

În februarie, după o cerere directă din partea lui Fedorov, pe atunci ministru al apărării al Ucrainei, Musk a blocat folosirea neautorizată a Starlink de către armata rusă împotriva Ucrainei.

Măsura a tocit rapid atacurile rusești, potrivit oficialilor și militarilor ucraineni. Și bloggerii militari ruși au deplâns întreruperea, spunând că le-a îngreunat operațiunile ofensive.

Acum, când Ucraina caută din nou ajutorul lui Musk, omul cel mai în măsură să facă lobby pe lângă el nu mai face parte din cercul apropiat al lui Zelenski. Luna trecută, Zelenski l-a demis pe Fedorov, unul dintre cei mai eficienți membri ai cabinetului său și un interlocutor-cheie cu Silicon Valley, în cadrul unei restructurări guvernamentale mai ample.

Într-un interviu acordat CBS News săptămâna trecută, Fedorov l-a numit pe Musk „probabil cea mai importantă persoană din tehnologie și cel mai important antreprenor din lume pentru țara noastră”, spunând că blocarea folosirii ilegale a Starlink de către Rusia în Ucraina „ne-a protejat apărarea antiaeriană, ne-a salvat forțele aeriene și a cruțat mii de vieți de civili”.

Însă Fedorov a declarat pentru un podcaster ucrainean pe 6 august că făcuse progrese reduse în a-l convinge pe Musk să permită Kievului să folosească Starlink dincolo de granița rusă, în ciuda faptului că a rămas în contact cu el și după demiterea sa.

„Să spunem doar că (este) o sarcină dificilă în acest moment să obținem, prin această comunicare, rezultatul de care avem nevoie”, a spus Fedorov.

După ce Fedorov a postat luni pe X mesajul său de apreciere pentru Musk, proprietarul platformei i-a răspuns: „Încerc să fac ce e corect. Sper să fie pace în curând”. Nu a făcut nicio referire la cererea Ucrainei privind Starlink.