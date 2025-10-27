Kremlinul avertizează, după testarea noilor rachete nucleare: "Relațiile Moscova - Washington sunt la un nivel minimal". Foto: Hepta

"Testele cu rachete Burevestnik nu ar trebui să dăuneze în niciun fel relațiilor dintre Moscova și Washington", a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferinţă de presă, după ce Trump îl atacase pe Putin din cauza acestor exerciţii cu noua armă nucleară.

"Nu există nimic aici care ar putea sau ar trebui să tensioneze relațiile dintre Moscova și Washington. Mai ales că aceste relații sunt la un nivel minimal și, până acum, au fost făcute doar primele, să spunem, primele eforturi timide de a scoate aceste relații din starea lor anterioară de stagnare.

Acest proces este complicat de acțiunile îndreptate împotriva noastră pe care le-am discutat, dar, cu toate acestea, pornind în primul rând de la propriile noastre interese, rămânem deschiși la îmbunătățirea relațiilor.

Rusia lucrează în mod consecvent pentru a-și asigura propria securitate. Dezvoltarea de noi sisteme de armament, inclusiv cele menționate, are loc tocmai în cadrul acestei sarcini. Asigurarea securității este o problemă vitală pentru Rusia, mai ales pe fundalul sentimentului militarist pe care îl auzim în prezent, în primul rând din partea [statelor] europene.

Perspectiva liderului american este importantă. Dar, permiteți-mi să reiterez, în ciuda deschiderii noastre de a stabili un dialog cu Statele Unite, Rusia, și mai presus de toate Președintele Rusiei, se ghidează în primul rând după propriile interese naționale. Așa a fost, așa este și așa va continua să fie", a afirmat Peskov.

Ce spusese Donald Trump

Președintele american a declarat, luni, că anunțul lui Vladimir Putin privind un test cu rachetă de croazieră cu propulsie nucleară nu a fost „adecvat”.

„Ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina. Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână intră în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă în loc să testeze rachete”, le-a spus Trump jurnaliștilor de la bordul Air Force One.

Putin a anunțat, duminică, testul final cu succes al rachetei Burevestnik, despre care a spus că are „o rază de acțiune nelimitată”.

O revistă militară rusă, citată în raportul IISS, susține că racheta are o rază de acțiune cuprinsă între 10.000 și 20.000 km, ceea ce permite ca acest dispozitiv să fie depozitat "oriunde în Rusia și să poată totuși atinge ținte din Statele Unite".