La 4 ani de la șocul declanșat de invazia Rusiei în Ucraina, UE e din nou în mijlocul unei crize energetice: „Am jurat că vom învăța”

Doar 2% din importurile UE de petrol provin din Rusia, ajungând doar în Ungaria și Slovacia. Foto: Getty Images

În 2022, când Rusia a invadat Ucraina, liderii europeni promiteau că Uniunea Europeană va prelua controlul asupra securității sale energetice. Patru ani mai târziu, dependența a rămas, doar furnizorii sunt alții și Europa se confruntă din nou cu o criză a prețurilor energiei pentru care are doar soluții pe termen de scurt, scrie BBC, într-o amplă analiză, privind viitorul energetic al Uniunii.

La șapte luni de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, lansată în februarie 2022, președinta Comisiei Europene stătea la pupitrul său în Parlamentul European și acuza Rusia că manipulează piața energetică a UE.

„Preferă să ardă gazul decât să îl livreze”, a declarat Ursula von der Leyen, în timp ce prețurile energiei în creștere loveau consumatorii din întreaga Europă. „Această piață nu mai funcționează.”

„Este un război împotriva energiei noastre, un război împotriva economiei noastre, un război împotriva valorilor noastre și un război împotriva viitorului nostru”, a declarat ea, insistând că Europa deja renunță la dependența de gazul rusesc și să se îndreaptă către parteneri mai de încredere, precum SUA și Norvegia.

Dar dacă derulăm rapid patru ani înainte, regăsim din nou o frustrare profundă legată de energie în inima Europei. „Am jurat că vom învăța. Am promis că lucrurile se vor schimba, dar iată-ne din nou”, a spus un diplomat european extrem de frustrat, sub protecția anonimatului.

Motivul frustrării sale era șocul energetic tot mai mare al Europei, declanșat de conflictul violent din Orientul Mijlociu și care a dominat discuțiile de la summitul liderilor europeni de la Bruxelles.

„În loc să ne concentrăm pe planuri pe termen lung atât de necesare – despre cum să facem Europa mai competitivă într-o lume din ce în ce mai volatilă – prim-miniștrii și președinții europeni sunt acum în panică din cauza prețurilor la energie, îngrijorați de alegători furioși și caută soluții pe termen scurt.

Exact ca în criza de după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina. Conflict diferit. Aceleași diviziuni europene; aceleași dileme legate de energie. Nu putem continua să ne învârtim în cerc. Ceva trebuie să se schimbe”, a spus diplomatul european.

Ar fi greu să găsești un factor de decizie în Europa care să nu fie de acord cu această ultimă afirmație. Dar poate Europa, fie întregul continent, fie doar cele 27 de state membre ale UE, cu diversitatea lor de industrii, nevoi energetice și perspective asupra energiei regenerabile, să își asigure cu adevărat propria energie?

Țările europene cele mai afectate

Multe s-au schimbat din 2022, când Europa a decis să renunțe treptat la dependența de gazul, petrolul și cărbunele rusesc și să devină mai independentă energetic, în urma atacului masiv al Moscovei asupra Ucrainei.

Având în vedere reputația UE de lentoare, blocul s-a mobilizat rapid după ce a decis să rupă legăturile cu furnizorii de energie din Rusia. Acum doar 2% din importurile sale de petrol provin din Rusia, ajungând doar în Ungaria și Slovacia. UE intenționează să oprească complet toate importurile de gaz rusesc, inclusiv GNL (gaz natural lichefiat n.red), până anul viitor.

O schimbare majoră față de perioada de dinaintea invaziei Rusiei în Ucraina, când Rusia furniza aproximativ 55% din importurile de gaz natural ale Germaniei, alimentând industriile sale energofage, în special chimia și producția auto.

Pe măsură ce prețurile energiei au explodat în 2022, ca reacție la invazie și la confruntarea energetică dintre Rusia și Europa, multe țări, precum Italia și Regatul Unit, s-au văzut obligate să ajute consumatorii și companiile să își plătească facturile. Venind la scurt timp după șocul economic al pandemiei de Covid-19, guvernele deja afectate financiar au resimțit puternic presiunea.

„Diversificare” a devenit cuvântul-cheie pe coridoarele Bruxelles-ului. UE a decis că nu va mai permite niciodată să depindă atât de mult de un singur furnizor de energie.

Dar, patru ani mai târziu, dependența există încă, chiar dacă sunt mai mulți furnizori. Europa se bazează acum puternic pe Norvegia și SUA pentru energie. Eliminarea Rusiei din ecuație nu a rezolvat problema securității energetice a continentului.

Rolul esențial al SUA

Statele Unite conduse de președintele Donald Trump au devenit un pilon central în aprovizionarea energetică a Europei, înlocuind Rusia.

Europa a trecut rapid în 2022 de la gazul rusesc transportat prin conducte la gaz natural lichefiat (GNL). Continentul este acum cel mai mare importator de GNL din lume, iar cel mai mare furnizor, 57% din totalul importurilor UE, este SUA.

Germania, cu un consum mare de energie, primește acum până la 96% din GNL din SUA. Această dependență ar putea explica de ce cancelarul german Friedrich Merz a rămas tăcut când a stat lângă Trump la Casa Albă acum două săptămâni, în timp ce președintele american critica și amenința Spania cu un embargo comercial pentru că nu i-a permis să folosească baze militare pentru atacuri asupra Iranului.

Poate economia germană aflată în dificultate și dependența de energia americană au cântărit în decizia lui. Poate nu a vrut să riște furia președintelui american, cunoscut pentru tendințele sale răzbunătoare. Dar nu a fost o imagine bună pentru unitatea europeană.

De la revenirea sa la Casa Albă, Trump a folosit pârghii economice și dependența Europei de SUA pentru pacea din Ucraina pentru a presa UE să cumpere mai mult GNL american, mai scump.

În iulie, Trump a amenințat UE cu tarife de 30% pentru exporturile sale către SUA. Președinta Comisiei Europene a zburat la resortul de golf Turnberry din Scoția și a semnat un acord pentru a cheltui 750 de miliarde de dolari pe petrol, GNL și tehnologii nucleare americane în următorii trei ani.

UE a promis tarife zero pentru importurile din SUA. În schimb, Trump a redus tarifele la 15%.

Von der Leyen a prezentat acordul ca o strategie de reducere a dependenței de combustibilii fosili ruși. Dar a plasat UE într-o poziție clară de slăbiciune față de SUA.

Vulnerabilitatea Europei

Nu este clar dacă cererea UE sau exporturile SUA pot susține amploarea acordului, care este în prezent dezbătut în Parlamentul European.

Dependența de GNL face Europa extrem de vulnerabilă la volatilitatea prețurilor globale în perioade de criză, așa cum se vede acum în Golful Persic.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trece aproximativ 20% din petrolul global. Aceasta a fost practic blocată de Iran, cu excepția unor nave care duc petrol iranian în India și China, după atacurile Israelului și SUA asupra Teheranului din 28 februarie.

Chiar dacă Europa nu importă mult din Orientul Mijlociu, piața este globală – orice blocaj poate crește prețurile și în Europa. Pe 2 martie, prețul petrolului a crescut cu aproximativ 8%, iar cel al gazului european cu 20%.

Costuri și competitivitate

„Această alegere între energia rusească și volatilitatea pieței globale este una foarte proastă pentru Europa”, a explicat Dan Marks, specialist în securitate energetică.

Europa va reuși probabil să își asigure energia în această criză, deoarece își permite să plătească mai mult decât alte regiuni. Problema este însă costul și competitivitatea.

Pe termen lung, Europa trebuie să își construiască rezerve și să își reorganizeze consumul energetic pentru a avea mai mult control atunci când au loc perturbări asupra aprovizionării, așa cum se întâmplă în prezent, a spus Marks.

Marks a avertizat și asupra dependenței de actori externi precum SUA. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă Trump ar decide să păstreze energia pentru consum intern sau pentru a pedepsi țările europene pentru că nu au trimis nave de război în Strâmtoarea Ormuz? Dacă dezastre naturale ar afecta infrastructura?

„Este o acumulare de riscuri. Nu există soluții ușoare”, a concluzionat el.

Chiar și creșterea aprovizionării de la aliatul Norvegia vine cu provocări. Norvegia este acum cel mai mare furnizor de gaz al UE, înlocuind practic Rusia, acoperind o treime din consumul anual și jumătate din cel al Regatului Unit.

Dar funcționează aproape la capacitate maximă. Creșterea producției ar necesita investiții și explorări noi.

De asemenea, Norvegia a criticat planurile UE de a opri dezvoltarea petrolului și gazului în Arctica europeană din motive de protecție a mediului, în timp ce Rusia își extinde producția de GNL în Arctica. Oslo face lobby la Bruxelles pentru a schimba această poziție.

Soluții pe termen scurt

Căutarea de soluții pe termen scurt a domincat summitul UE de joi. Există o îngrijorare profundă în rândul mai multor lideri că prețurile la energie în continuă creștere și posibilele majorări inflaționiste (împreună cu eventuale influxuri de refugiați în Europa pe fondul crizei tot mai grave din Orientul Mijlociu) vor înstrăina alegătorii și vor alimenta ascensiunea politicienilor populiști naționaliști, atât de dreapta, cât și de stânga, din spectrul politic european.

„Este crucial să reducem impactul costurilor generate de războiul din Iran”, a declarat Ursula von der Leyen în această săptămână, înaintea summitului. „Trebuie să oferim sprijin imediat… Avem nevoie de o analiză cuprinzătoare despre cum să reducem facturile la energie ale oamenilor.”

Liderii UE analizează revizuirea taxelor, introducerea unor plafoane de preț pentru consumatori și alte măsuri ca soluții rapide pentru industriile aflate în dificultate.

Lecția Chinei

Guvernele UE au cerut, de asemenea, Comisiei Europene să accelereze extinderea electrificării în întreg blocul, menținând în același timp costurile sub control.

Ele sunt conștiente că China este deja mult înainte în acest proces. Este adevărat că, fiind cel mai mare importator de petrol din lume, a fost afectată de blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz. Dar Beijingul urmărește de mult timp o strategie de securitate energetică concepută exact pentru astfel de momente.

În centrul acesteia se află electrificarea: mutarea unei părți tot mai mari a economiei departe de consumul direct de petrol și gaze. Scopul este reducerea expunerii la piețele volatile de petrol și gaze, vulnerabile la perturbări geopolitice.

Peste 30% din consumul final de energie al Chinei provine acum din electricitate, comparativ cu puțin peste 20% la nivel global și mai puțin de un sfert în UE.

Politicile orientate spre securitatea energetică, la fel ca obiectivele de reducere a emisiilor, au făcut ca mai mult de jumătate dintre mașinile vândute în China să fie electrice, nu cu motoare cu combustie.

Dar, spre deosebire de China, în UE diviziunile sunt peste tot. Susținătorii și oponenții politicilor verzi și ai surselor alternative de energie folosesc războiul din Iran pentru a-și susține propriile puncte de vedere.

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a șocat pe mulți în acest weekend, inclusiv membri ai propriului guvern de coaliție, când a cerut UE să normalizeze relațiile cu Rusia pentru a recâștiga accesul la energie ieftină.

„Este bun simț”, a afirmat el. „În privat, liderii europeni îmi spun că am dreptate, dar nimeni nu îndrăznește să o spună cu voce tare.”

Uneori se aud și comentarii neoficiale, din culise, din partea unor segmente ale industriei germane în acest sens. Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland, aflat pe primul loc în sondajele din Germania, cere ridicarea imediată a sancțiunilor împotriva Rusiei.

În alte părți ale Europei, costurile energetice în creștere, provocate de evenimentele din Orientul Mijlociu, sunt folosite ca argument suplimentar pentru a slăbi sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), vechi de două decenii.

ETS obligă industria să plătească un preț pentru carbon pentru practicile poluante. Este conceput pentru a determina companiile să renunțe, pe termen lung, la combustibilii fosili.

Mai multe state membre UE, inclusiv Spania, Suedia și Danemarca, și-au exprimat clar convingerea că slăbirea ETS ar penaliza companiile care au încercat să se modernizeze și să devină mai ecologice și ar recompensa întârziații — industriile care rămân dependente de combustibili fosili.

De cealaltă parte, țările din Europa Centrală se opun fundamental ETS, în timp ce Austria și Italia vor să reducă impactul acestuia asupra prețurilor la electricitate.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a declarat săptămâna trecută: „Odată cu izbucnirea crizei din Orientul Mijlociu, problema prețurilor la energie a devenit clar și mai importantă, motiv pentru care, la nivel european, solicităm de asemenea suspendarea urgentă a aplicării ETS pentru producția de electricitate.”

O propunere a Comisiei Europene, care admite că sistemul ETS are nevoie de o reformă, ar fi utilizarea veniturilor generate de ETS pentru a ajuta industriile din statele membre UE care se confruntă cu costuri în creștere.

„Ne aflăm într-o lume complexă a compromisurilor. Dacă Europa vrea să investească în energie nucleară sau regenerabilă pentru a deveni mai autosuficientă și mai sigură energetic, acest lucru va dura”, a spus Georg Zachmann, specialist în politici energetice și climatice ale UE la think tank-ul Bruegel.

El a descris drept „nebunie” faptul că sudul Italiei, scăldat în soare, nu instalează mai multe panouri solare: „Ai nevoie de un plan pe termen lung, dar și de unul realist. UE are unul, dar noile ținte pentru 2030 și mai ales 2040 sunt foarte ambițioase.”

UE și-a stabilit un obiectiv obligatoriu de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. „Sunt ele cu adevărat credibile?” s-a întrebat el.

Zachmann a spus că guvernele UE se tem și de costuri. „Europa, în linii mari, vrea să elimine petrolul și gazul din mixul energetic, dar factorii de decizie sunt sensibili la implicațiile de cost.” Și la reacțiile alegătorilor.

Politica împiedică, de asemenea, o cooperare mai strânsă între UE și Regatul Unit în domeniul energiei, spune el. „La nivel sectorial, oamenii din domeniul energiei din UE și Regatul Unit vor să colaboreze mai mult, pentru că are sens. Din punct de vedere economic, toată lumea ar avea de câștigat.”

Dar umbra Brexitului planează asupra discuției. În cele din urmă, UE se bazează pe Curtea Europeană de Justiție pentru a asigura buna funcționare a pieței unice. „Iar Regatul Unit nu acceptă asta.”

Dan Marks a explicat că UE trebuie să gândească mai flexibil, iar Regatul Unit ar trebui să fie mai ambițios în cooperarea energetică.

„Realitatea cu care se confruntă Europa va continua să aducă cele două părți mai aproape”, a spus el. „Regatul Unit are cea mai mare flotă eoliană offshore și cele mai mari planuri pentru Marea Nordului, iar guvernul britanic va dori să se asigure că, într-o criză, Franța nu ar întrerupe livrările de energie către Regatul Unit.” Există un interes reciproc pentru securitate energetică garantată.

Așadar, va reprezenta războiul din Iran un punct de cotitură pentru Europa în atingerea sau măcar în realizarea unor progrese semnificative a unei securități energetice mai bune?

„De fiecare dată când apare o criză a petrolului și gazelor, toată lumea crede că este un punct de cotitură. Gândiți-vă la anii ’70 și ’80 și la Congresul SUA care analiza reducerea dependenței și a consumului de energie. Acum suntem în 2026 și, surpriză, există o altă criză a gazului și suntem la fel de expuși ca întotdeauna.”, a spus Marks.

Nu se poate nega că acesta este un moment important. Liderii UE reuniți la Bruxelles sunt pe deplin conștienți de acest lucru. Întrebarea este dacă vor avea unitatea sau curajul de a schimba ceva.