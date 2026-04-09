Libia anunţă noi descoperiri de petrol şi gaze în bazinul Ghadames

Compania Națională de Petrol din Libia (NOC) a anunțat miercuri o nouă descoperire de petrol și gaze în bazinul Ghadames, situat în sud-vestul țării.

Într-un comunicat, NOC a precizat că lucrările de foraj au ajuns la o adâncime finală de 8.440 de picioare. Potrivit estimărilor, zăcământul ar putea produce aproximativ 13 milioane de picioare cubice de gaze pe zi, precum și 327 de barili de condensat zilnic, din formațiunile Ouinat Wanin și Ouinat Kaza.

Bazinul Ghadames se află într-o regiune de frontieră comună Libiei, Algeriei și Tunisiei, la circa 600-620 de kilometri sud-vest de Tripoli. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante bazine de hidrocarburi din Africa de Nord, datorită rezervelor sale semnificative de petrol și gaze.

Exporturile de petrol și gaze reprezintă principala sursă de venit pentru Libia, însă producția a fost perturbată în repetate rânduri în ultimii ani, pe fondul conflictelor și al instabilității politice.

Economia Libiei depinde în proporţie de peste 95% de sectorul petrolier.