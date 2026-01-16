Liderii de extremă dreapta sar să-l ajute pe Orban să nu piardă alegerile. Cine sunt cei 12 care au făcut un clip de susținere

Diverși liderii de dreapta și extremă dreapta din Europa și lume s-au adunat să facă un clip video electoral de susținere pentru Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, care ar putea să piardă alegerile din 2026 în fața rivalului Peter Magyar, relatează The Guardian.

Clipul de campanie a fost publicat online de Orban. Participanții sunt Giorgia Meloni și Matteo Salvini din partea Italiei, Marine Le Pen din partea Franței și Alice Weidel din partea Germaniei.

Acestui cor de politicieni europeni de extremă dreapta li s-a alăturat și prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu.

„Europa are nevoie de Viktor Orban”, spune Alice Weidel, șefa extremiștilor germani, în film.

„Grație liderilor ca Viktor Orban, tabăra patrioților și apărătorilor națiunilor și popoarelor suverane din Europa obține succese tot mai mare în Europa”, spune și Le Pen.

Meloni, în schimb, a încercat să accentueze similaritățile pe care le are cu prim-ministrul reacționar al Ungariei.

„Împreună, susținem o Europă care respectă suveranitatea națională și este mândră de rădăcinile ei culturale și religioase”.

Orban ar putea să piardă alegerile din aprilie

Demonstrația de susținere pentru Orban, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, vine după un an în care Orban, cel mai longeviv șef de guvern din UE, a încercat să-și conserve puterea apelând la toate metodele din manualul său.

Orban este deseori criticat pentru faptul că a slăbit grav instituțiile democratice ungare, a erodat libertatea presei, a subminat statul de drept.

Sondajele arată că principalul său rival, un fost partener politic, Peter Magyar și partidul său, Tisza, ar putea câștiga alegerile în fața Fidesz.

Ca răspuns la aceste rezultate tot mai proaste în sondaje, Fidesz a încercat să accentueze „conexiunile internaționale” ale lui Orban, vorbind despre ele ca de un avantaj pentru Ungaria într-un context internațional volatil și turbulent, spune Marton Bene, analist politic la TK Institute for Political Science din Budapesta.

„Asta este ceva ce adversarul lui (Peter Magyar – n. red.), fiind un neofit politic, pur și simplu nu are”.

Netanyahu apare alături de reprezentanți ai partidelor considerate „antisemite” de Israel

Rezultatul alegerilor va depinde în mare măsură de felul în care votanții văd narațiunile candidaților și dacă consideră că problemele internaționale sau activitatea internă a guvernului ca fiind decisive, adaugă Bene.

Clipul de campanie include și mai multe trimiteri la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Orban, cel mai mare prieten al lui Putin în Europa, a blocat constant eforturile Uniunii de a face front comun în sprijinul Ucrainei. Unii critici îl numesc „calul troian” al lui Putin în Europa.

În clip, liderii externi îl laudă pe Orban pentru „eforturile” lui – Weidel spune că Orban „se luptă pentru pace în Ucraina”, în timp ce Salvini spune – „Dacă vreți pace, votați Orban”.

Alți politicieni radicali participanți la apel sunt Herbert Kickl, șeful extremiștilor austrieci și prim-ministrul ceh, Andrej Babis. Apar și președinții Serbiei și Argentinei.

Prim-ministrul israelian își face și el apariția, spunând că „securitatea nu poate fi luată de bună, trebuie câștigată”. El îl descrie pe Orban ca fiind o persoană care are calitățile necesare să-și protejeze țara.

Apariția lui Netanyahu vine în ciuda faptului că Israelul boicotează oficial AfD și FPO, pe care le consideră ca având origini antisemite.

Deși liderii americani sunt, surprinzător, absenți din clip, Orban a publicat recent o scrisoare a lui Trump în care acesta îi dorește „tot norocul” în alegerile din aprilie.