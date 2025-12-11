Liderii ucraineni, europeni și americani se întâlnesc la Paris pentru a discuta planul de pace al lui Trump pentru Ucraina

Volodimir Zelenski, premierul UK, Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, au avut deja la Londra o întâlnire pe 8 decembrie. Foto: Profimedia Images

Oficiali din SUA, Ucraina și țările europene vor discuta sâmbătă, la Paris, planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, informează Axios.

În capitala Franței urmează a se întâlni astfel membrii delegațiilor ucrainene, americane, germane, franceze și britanice.

Ucraina, Germania, Franța și UK vor fi reprezentate la întâlnire de consilierii pentru securitate națională.

Nu se cunoaște încă cine va reprezenta SUA. În mod formal, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ocupă, în același timp, și funcția de consilier pentru securitate națională al cabinetului Trump.

Axios notează însă faptul că Trump i-a preferat mai degrabă pe emisarul său special, Steve Witkoff, și ginerele său, Jarde Kushner, să se ocupe de negocierile privind planul de pace din Ucraina, în locul lui Rubio.

Volodimir Zelenski și liderii europeni doresc, de asemenea, să aibă o convorbire telefonică cu Donald Trump în acest weekend, însă aceasta nu a fost încă programată, a informat Casa Albă.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, împreună cu alţi lideri europeni, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă.

Premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz au participat de asemenea la această discuţie, care a durat 40 de minute, a precizat Palatul Elysee, fără a oferi detalii asupra conţinutului conversaţiei.

Ucraina lucrează cu SUA şi cu aliaţii săi europeni la trei documente separate, în cadrul unui plan de pace în 20 de puncte. Primul dintre aceste documente abordează modul în care ar trebui să se încheie războiul. Al doilea se referă la reconstrucţia Ucrainei, iar al treilea priveşte garanţiile de securitate.

Ucraina a trimis Statelor Unite răspunsul său la planul american de pace, conform mai multor surse americane și ucrainene citate de CNN. Astfel conturul unui potențial plan final de pace începe să apară după îndelungi presiuni ale administrației Trump, care face clar că vrea să rezolve problema războiului cât mai repede cu putință.

Eforturile de a încheia războiul din Ucraina au accelerat puternic în ultimele săptămâni – președintele Donald Trump a sugerat, miercuri, că o soluție ar putea „fi găsită curând” . El le-a spus reporterilor, la Casa Albă, că „mulți spun că suntem mai aproape decât am fost vreodată de un acord de pace”.