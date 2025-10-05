Liderul Hamas pe care Israelul a încercat să-l ucidă la Doha a apărut într-un clip video. Va conduce delegația grupării în Egipt

Negociatorul-șef al Hamas, Khalil Al-Hayya, a apărut într-un clip video pentru prima dată de la bombardamentele din Doha, efectuate acum o lună de Israel cu scopul de a-l elimina, semnalează CNN.
În înregistrarea de două minute și jumătate, liderului Hamas i se văd doar capul și pieptul. Nu este clar, din imagini, dacă acesta a suferit răni în urma bombardamentului israelian.
CNN precizează că data la care a fost filmat videoclipul nu reiese din înregistrare.
Potrivit Hamas, videoclipul ar fi fost înregistrat sâmbătă.
În cele două minute și jumătate, Al-Hayya își jelește fiul, care a fost ucis în atacul israelian din 9 septembrie.
"Suntem îndurerați de pierderea a mii de oameni în Gaza. Dumnezeu ne-a onorat numărându-i printre martiri pe fiii și nepoții noștri", afirmă el.
Negociatorul-șef al Hamas va conduce delegația grupării palestiniene la discuțiile din Egipt
Atacul israelian din 9 septembrie a lovit o clădire rezidențială aproape de centrul capitalei qatariote.
Cinci palestinieni și un agent de securitate din Qatar au fost uciși cu această ocazie.
Raidul israelian a atras condamnări internaționale, inclusiv din partea președintelui american Donald Trump.
Ulterior, într-o declarați făcut la Casa Albă, la întâlnirea de luni cu președintele american, premierul Benjamnin Netanyahu a prezentat scuze Qatarului pentru atac.
Potrivit CNN, care citează surse oficiale din Egipt, Khalil Al-Hayya urmează să conducă delegația Hamas pentru discuțiile despre propunerea de pace în 20 de puncte a lui Donald Trump.
Discuțiile ar urma să aibă loc luni, 6 octombrie, în orașul egiptean Sharm el-Sheikh.