Liderul Hamas pe care Israelul a încercat să-l ucidă la Doha a apărut într-un clip video. Va conduce delegația grupării în Egipt

Publicat la 18:47 05 Oct 2025 Modificat la 18:47 05 Oct 2025

Negociatorul șef al Hamas a supraviețuit, aparent, atacului israelian din Doha. Sursă foto colaj: Hepta / captură video CNN

Negociatorul-șef al Hamas, Khalil Al-Hayya, a apărut într-un clip video pentru prima dată de la bombardamentele din Doha, efectuate acum o lună de Israel cu scopul de a-l elimina, semnalează CNN.

În înregistrarea de două minute și jumătate, liderului Hamas i se văd doar capul și pieptul. Nu este clar, din imagini, dacă acesta a suferit răni în urma bombardamentului israelian.

CNN precizează că data la care a fost filmat videoclipul nu reiese din înregistrare.

Potrivit Hamas, videoclipul ar fi fost înregistrat sâmbătă.

În cele două minute și jumătate, Al-Hayya își jelește fiul, care a fost ucis în atacul israelian din 9 septembrie.

"Suntem îndurerați de pierderea a mii de oameni în Gaza. Dumnezeu ne-a onorat numărându-i printre martiri pe fiii și nepoții noștri", afirmă el.

Negociatorul-șef al Hamas va conduce delegația grupării palestiniene la discuțiile din Egipt

Atacul israelian din 9 septembrie a lovit o clădire rezidențială aproape de centrul capitalei qatariote.

Cinci palestinieni și un agent de securitate din Qatar au fost uciși cu această ocazie.

Raidul israelian a atras condamnări internaționale, inclusiv din partea președintelui american Donald Trump.

Ulterior, într-o declarați făcut la Casa Albă, la întâlnirea de luni cu președintele american, premierul Benjamnin Netanyahu a prezentat scuze Qatarului pentru atac.

Potrivit CNN, care citează surse oficiale din Egipt, Khalil Al-Hayya urmează să conducă delegația Hamas pentru discuțiile despre propunerea de pace în 20 de puncte a lui Donald Trump.

Discuțiile ar urma să aibă loc luni, 6 octombrie, în orașul egiptean Sharm el-Sheikh.