Liderul rus Vladimir Putin a ratificat un acord cu India prin care cele două ţări își trimit reciproc soldaţi şi echipament militar

<1 minut de citit Publicat la 19:52 15 Dec 2025 Modificat la 19:52 15 Dec 2025

Președintele rus Vladimir Putin a ratificat un acord cu India prin care cele două ţări își trimit reciproc soldaţi şi echipament militar. FOTO: Hepta

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de personal şi echipament militar, conform Agerpres.

Procedura reglementează trimiterea de trupe, echipament şi logistică a acestora, care se va aplica în timpul exerciţiilor militare comune, potrivit notei publicate în buletinul oficial.

Se trimit trupe pentru intervenţii de urgenţă

De asemenea, reglementează desfăşurarea trupelor în cadrul instruirilor şi a intervenţiilor de urgenţă, precum dezastrele naturale şi cele provocate de foamete, printre alte cazuri convenite, precum şi trimiterea de ajutor umanitar.

Ratificarea acordului simplifică utilizarea reciprocă a spaţiului aerian şi escalele portuare ale navelor de război ale celor două ţări.

La începutul lunii decembrie, preşedintele rus a călătorit la New Delhi, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, cu care a semnat mai multe acorduri în domeniile comerţului şi transportului.

După începerea războiului din Ucraina în 2022 şi impunerea de sancţiuni Rusiei de către Occident, India a devenit cel mai mare importator de petrol rusesc pe cale maritimă. Astfel, Moscova furnizează peste o treime din totalul aprovizionării cu petrol a Indiei, care achiziţionează hidrocarburile la un preţ redus.