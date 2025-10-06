Lituania accelerează construcţia de adăposturi antiaeriene după recentele incursiuni cu drone ruseşti Foto: Sputnik / Alexei Danichev

Autorităţile din Lituania accelerează construcția de adăposturi antiaeriene la nivel național, preocupate de înrăutăţirea condiţiilor de securitate, din cauza proximității față de Rusia și Belarus, potrivit France24 şi Visegradpost.

Guvernul de la Vilnius îndeamnă consiliile municipale și comunitățile locale să accelereze construcția de adăposturi. „În prezent, în Lituania există 6.453 de adăposturi care pot găzdui aproximativ 1,5 milioane de persoane, sau aproximativ 54% din populația țării”, a anunţat guvernul lituanian în iunie.

Obligativitatea includerii de adăposturi antiaeriene pentru noile clădiri rezidențiale și publice din Lituania marchează o schimbare către reziliența pe termen lung. Experţii militari susţin că astfel de practici se aliniază cu cele din țări precum Finlanda și Elveția, cunoscute pentru strategiile lor robuste de apărare civilă.

Puțin peste jumătate dintre municipalități se confruntă în Lituania cu o lipsă de spațiu pentru adăposturi, iar criticii spun că multe astfel de spaţii există doar pe hârtie, puține fiind de fapt pregătite pentru situații de criză.

Eforturile de consolidare a apărării în Lituania includ atât investiții publice, cât și inițiative private. Capitala, Vilnius, intenționează să modernizeze sau să construiască 30 de adăposturi care pot fi gata de utilizare în termen de douăsprezece ore, demonstrând urgența acestor pregătiri.

Directivele guvernamentale prevăd faptul că cetățenii lituanieni își vor asuma la rândul lor responsabilitatea personală pentru siguranța lor, în afară de investiţiile care vor fi făcute de autorităţi.

Războiul din Ucraina a servit drept catalizator pentru aceste mișcări la nivel local, subliniind dorința locuitorilor de a se simți în siguranță, astfel că în zonele rezidențiale, comunitățile s-au unit pentru a transforma subsolurile în buncăre improvizate.

Care este situaţia în România

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a atras atenția, în luna aprilie, asupra stării actuale a adăposturilor de protecție civilă din România, arătând că numărul acestora este insuficient, iar multe nu sunt funcţionale.

"Numărul lor este mic. Multe dintre ele nu sunt puse la punct. Şi trebuie puse la punct. Dacă luăm ultimul control făcut de IGSU numai anul trecut, au fost date amenzi de peste 380.000 de lei, pe lângă avertismente, pe lângă recomandări şi aşa mai departe.

Deci există preocupare şi această preocupare nu este numai acum, este tot timpul. Este una din sarcinile IGSU să facă în continuu verificări privind adăposturilor. Acum vine rolul celor care le au în proprietate sau celor care le administrează".

Planuri ample de reînarmare în Europa

Recentele incursiuni ale Rusiei cu drone în spațiul aerian european au amplificat preocupările legate de securitate pe întreg continentul. Țări precum Danemarca și Germania au raportat incidente similare, determinând guvernele lor să anunțe planuri de reînarmare și de consolidare a capacităților de apărare. Lituania, precaută să nu devină o țintă, nu este singura care își efortează să se pregătească pentru o potențială agresiune din partea Moscovei.

În acest context, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit deschis despre posibilitatea ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu. Acesta a precizat că este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat.

El a menţionat că în prezent sunt circa 350.000 de tineri bărbaţi pe grupa de vârstă eligibilă şi aproximativ acelaşi număr de femei.

NATO consideră că Germania are nevoie de o forţă de 260.000 de militari ca să reziste unui potenţial atac, cum ar fi unul din partea Rusiei, ceea ce înseamnă că Bundeswehr are nevoie de aproximativ 80.000 de soldaţi activi suplimentari.