"Locul lui este la Haga". Mamdani spune că ia în calcul arestarea lui Netanyahu, dacă liderul israelian ajunge la New York

SUA nu au ratificat Statutul de la Roma, care obligă țările să aresteze persoanele care au mandate CPI împotriva lor. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a declarat că biroul său încă analizează posibilitatea arestării lui Benjamin Netanyahu dacă prim-ministrul israelian va vizita orașul pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, scrie CNN.

Într-un interviu acordat podcastului „The Interview” al The New York Times, Mamdani a declarat că departamentul juridic al administrației sale discută activ despre posibila arestare a lui Netanyahu, lucru pe care a promis că îl va urmări în timpul campaniei electorale.

„Cred că prim-ministrul Netanyahu își are locul la Haga”, a spus Mamdani. „Este un criminal de război care a fost acuzat de Curtea Penală Internațională. Și ceea ce veți constata este că aceasta este o opinie susținută de mulți pur și simplu din cauza acțiunilor sale din ultimii ani.”

Întrebat ce crede că îi permite legea să facă, Mamdani a răspuns: „Aceasta este o conversație activă cu departamentul nostru juridic. Cu toate acestea, ceea ce am văzut la nivel național este o dorință uneori de a scrie propriile legi, de a ieși din limitele legalității. Nu este ceva ce ne interesează.”

Mandat de arestare pe numele lui Netanyahu

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu și alți lideri israelieni în 2024, acuzându-i de crime de război în timpul și după atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Președintele Donald Trump și fostul președinte Joe Biden au denunțat mandatul CPI.

SUA nu au ratificat Statutul de la Roma, care obligă țările să aresteze persoanele care au mandate CPI împotriva lor. Administrația Trump și-a intensificat lupta de lungă durată împotriva CPI, secretarul de stat Marco Rubio promițând recent să „desființeze” curtea și acuzând-o că „poartă un război împotriva țării noastre, nu cu gloanțe sau rachete”, ci cu „forța așa-numitului drept internațional”.

Mamdani este un critic acerb al guvernului israelian și a criticat în repetate rânduri războiul Israelului în Gaza, numindu-l „genocid”. Israelul neagă aceste afirmații.

Biroul lui Netanyahu a declarat duminică pe rețelele de socializare că „Mamdani pare interesat să distragă atenția publicului de la nebuniile sale și să atace liderul” Israelului.

Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, a numit sâmbătă comentariile primarului „teatru politic pur” și a menționat că SUA nu sunt membre a CPI.

Într-o declarație cu prezentatorul radio WABC, Sid Rosenberg, la începutul săptămânii, Netanyahu a respins îngrijorările cu privire la apelurile lui Mamdani pentru arestarea sa.

Ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Danny Danon, a declarat sâmbătă pe rețelele de socializare că Netanyahu „va veni la New York, se va adresa Adunării Generale a Națiunilor Unite cu mândrie și va sta în fața lumii pentru a declara adevărul Israelului și dreptul său neclintit de a-și apăra cetățenii”.