Londra vrea să introducă o taxă pentru turişti. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an

1 minut de citit Publicat la 12:21 24 Noi 2025 Modificat la 12:21 24 Noi 2025

Londra a rămas cel mai aglomerat oraș din Europa, timpul mediu petrecut în trafic de șoferi fiind anul trecut de 101 ore. FOTO: Getty Images

Un proiect de lege depus în Parlamentul britanic prevede introducerea unei taxe pentru turiştii care înnoptează în Londra. Măsura ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an şi a fost salutată de primarul Sadiq Khan, conform BBC.

Guvernul britanic urmează să le acorde lui Sadiq Khan și altor primari autoritatea de a introduce această taxă prin intermediul proiectului de lege privind descentralizarea.

Sadiq a cerut vehement transferul acestor competențe, estimările sugerând că o taxă turistică în Londra ar putea strânge până la 240 de milioane de lire sterline pe an. În 2024, Londra a înregistrat 89 de milioane de înnoptări.

Guvernul împiedică taxele turistice, în Anglia

În prezent, Anglia este singura țară din G7 unde guvernul național împiedică autoritățile locale sau primarii să implementeze taxe turistice.

Scoția și Țara Galilor au introdus recent diferite tipuri de taxe pentru turiști, autoritățile locale putând să își stabilească propria taxă ca procent din factura zilnică pentru cazare.

Din 2026, autoritățile galeze vor putea colecta 1,3 lire sterline pe noapte de la vizitatori.

Cum ar funcţiona taxa la Londra

Autorii proiectului de lege din Parlamentul britanic au menționat că există trei tipuri de taxe turistice în principalele orașe din G7 - Paris, München, Milano, Toronto, New York și Tokyo.

New York City și Toronto impun taxe procentuale pe sejururi, primul încasând 493 de milioane de lire sterline în fiecare an, cu un tarif mediu pe noapte de 14,86 de lire sterline per vizitator.

Tokyo are o taxă fixă ​​unică pentru toate rezervările, care adună doar 35 de milioane de lire sterline, în ciuda faptului că capitala japoneză are cel mai mare număr de sejururi peste noapte dintre toate orașele principale.

În Franța și Italia, suma plătită depinde de locație, tipul de cazare și „clasificarea oficială cu stele”.

Londra ar fi mai potrivită fie pentru un sistem procentual, fie pentru un sistem cu taxă fixă, susțin inițiatorii proiectului, deoarece Marea Britanie „nu are un sistem național de «stele» pentru hoteluri, cum este în Franța și Italia”.

Faptul că primarul ar avea control asupra ratei de impozitare și a utilizării veniturilor le-ar permite, de asemenea, să reducă sau să crească taxele mai rapid, în funcție de turişti. Se menționează că Toronto își va crește taxele înainte de Cupa Mondială de anul viitor din America de Nord.