Lovit de dronele ucrainene, Kremlinul obligă firmele private să-i cedeze 10% din centrele de date

1 minut de citit Publicat la 19:46 02 Noi 2026 Modificat la 19:46 02 Noi 2026

Vladimir Putin. Foto: Hepta

Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care proprietarii privați ai centrelor de date din Rusia sunt obligați să țină deoparte 10% din capacitatea acestora, rezervă care va fi folosită pentru a asigura funcționarea infrastructurii informatice a țării, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Astfel, prin acest mecanism, autoritățile de la Moscova își asigură posibilitatea de a prelua rapid o parte din resursele centrelor de date private ori de câte ori consideră că este nevoie, fără să mai depindă de bunăvoința operatorilor.

Decizia vine într-un context tensionat, în condițiile în care centrele de date din Rusia au ajuns în ultimele săptămâni printre țintele dronelor ucrainene, iar în octombrie au fost lovite facilități operate de Yandex și Sberbank, două dintre cele mai mari companii ale țării.

Pentru a ști exact pe ce resurse se poate baza, Putin a cerut Ministerului pentru Dezvoltare Tehnologică să facă un inventar al capacității disponibile în centrele de date deținute de firme private.

Decretul prevede și înființarea unei comisii guvernamentale speciale, care va avea puterea de a decide când capacitatea rezervată trebuie pusă la dispoziția statului, iar din momentul în care o astfel de decizie este luată, operatorii vor avea la dispoziție doar 24 de ore pentru a asigura accesul.

Totodată, documentul permite folosirea temporară a unor centre de date aflate în afara Rusiei, însă doar cu aprobarea FSB, serviciul de securitate al țării.