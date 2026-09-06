Lovitură devastatoare pentru industria europeană: 300.000 de locuri de muncă ar putea dispărea în doar câteva luni din cauza Chinei

Producătorii din Europa se tem că Comisia Europeană nu este pe deplin conștientă de fenomenul de canibalizare a industriilor europene. Foto: Getty Images

Până la 300.000 de oameni care lucrează în fabrici din industria prelucrătoarea și-ar putea pierde locurile de muncă dacă Uniunea Europeană nu reușește să oprească „colonizarea” sectorului de producătorii chinezi de componente, a avertizat Eurometal, una dintre principalele organizații reprezentative ale industriei, relatează The Guardian.

Pierderea locurilor de muncă ar urma să aibă loc până la finalul anului 2026, potrivit estimărilor Eurometal, din cauza concurenței tot mai mari din partea Chinei, care a atins un excedent comercial record cu Uniunea Europeană de 1 miliard de euro pe zi.

Protest cu sicrie la Bruxelles

Luni, Eurometal va prezenta aceste date factorilor de decizie de la Bruxelles. În paralel, a organizat și un protest: 10 sicrie vor fi purtate într-o procesiune în jurul sediului Comisiei Europene. Fiecare sicriu va purta „un nume” precum: „competitivitatea UE”, „locuri de muncă industriale”, „fabricile europene”.

Producătorii din Europa se tem că Comisia Europeană nu este pe deplin conștientă de fenomenul de canibalizare a industriilor europene, pe măsură ce China se integrează în lanțurile de aprovizionare prin vânzarea de componente.

„China nu a făcut un secret din ceea ce face. Este parte din planul lor pe cinci ani. China nu vrea să fie furnizor de materii prime, vrea să furnizeze materiale finite. Vrea să fie în lanțurile de aprovizionare pentru produse-cheie pentru știe că, odată ce controlează lanțul de aprovizionare, deține întregul lanț valoric”, a spus Alexander Julius, președintele Eurometal.

Acesta a adăugat că își dorește ca Bruxelles-ul să înțeleagă pe deplin impactul exporturilor chineze la nivelul componentelor, inclusiv al metalelor și substanțelor chimice utilizate în 90% dintre procesele de producție.

Uniunea Europeană a luat deja măsuri în ceea ce privește vehiculele electrice și a impus tarife pe importurile din China încă din 2024. În luna iunie a acestui an a introdus, de asemenea, tarife mai ridica asupra importurilor de oțel.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat, de asemenea, că dezechilibrul anual de 360 de miliarde de euro dintre importurile și exporturile dintre UE și China „nu este sustenabil”. Cele două părți au convenit să poarte negocieri timp de trei luni, până în octombrie, pentru a încerca să evite un război comercial.

„Te uiți cum pierderea locurilor de muncă este în creștere în mai multe industrii în țări precum Italia. Presa, politicienii văd consecințele, dar nu atacă virusul care le provoacă. Nu văd de ce se întâmplă și nici nu întreabă de ce companiile își mută lanțurile de producție în China sau India sau dau faliment”, a mai spus Julius.

Printre condițiile care permit „virusului” să se extindă este creșterea costurilor pentru producătorii europeni de metale, ca urmare a tarifelor pentru importurile de oțel și a taxelor pe emisiile de carbon aplicate sectoarelor cu un consum ridicat de energie.

Producătorii din China nu întâmpină astfel de dificultăți, a spus Julius, iar acest lucru, combinat cu subevaluarea monedei cchineze, yuanul, face dificilă concurența cu rivalii chinezi.

Companiile trebuie să răspundă în fața acționarilor și vor continua să cumpere din China, indiferent de retorica politică venită de la Bruxelles, a mai spus el.

„Atunci când producția părăsește Europa, continentul nu pierde producție, ci investiții, expertiză și reziliență economică pe termen lung”, a transmis Eurometal.

Concedieri istorice la Volkswagen

O analiză realizată de Comisia Europeană în luna iunie estima că peste un milion de locuri de muncă ar putea fi pierdute din cauza costurilor ridicate ale energiei și a concurenței globale. Printre acestea se numără și cele 100.000 de concedieri anunțate de Volkswagen și confirmate de producătorul auto german săptămâna trecută.

În ceea ce o privește, China a acuzat în mod repetat Europa de protecționism. Beijingul a amenințat chiar la începutul acestui an cu „contramăsuri ferme în cazul în care UE va viza în continuare companiile sau produsele chineze”. De atunci, UE și China au convenit asupra unui armistițiu de trei luni.