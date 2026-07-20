Antena 3 CNN Externe Lovitură pentru Peter Magyar. Marea campioană la șah, Judit Polgar, a respins oferta de a deveni președinta Ungariei

Lovitură pentru Peter Magyar. Marea campioană la șah, Judit Polgar, a respins oferta de a deveni președinta Ungariei

A.O.
1 minut de citit Publicat la 22:31 20 Iul 2026 Modificat la 22:31 20 Iul 2026
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judit polgar
La 11 ani, a bătut primul „mare maestru” din carieră şi a devenit la rândul ei „mare maestru” la vârsta de 15 ani. Foto: Profimedia Images

Judit Polgar, cea mai bună jucătoare de șah din toate timpurile, a respins oferta premierului Peter Magyar de a devenit președinta Ungariei, relatează The Guardian. Prim-ministrul de la Budapesta declarase anterior că se va întâlni astăzi cu Polgar pentru a-i propune să o nominalizeze oficial pentru această funcție, iar parlamentarii Tisza au anunțat că o vor susține în unanimitate. 

Judit Polgar și Peter Magyar s-au întâlnit luni, după ce premierul maghiar a anunțat că intenționează să îi ofere funcția de președintă a țării. „Țara noastră are nevoie de unitate, de pace și de un președinte de care toți ungurii să poată fi mândri. Numele lui Judit Polgar a fost sinonim cu talentul și perseverența timp de decenii”, a declarat Magyar într-o postare pe Facebook. 

Însă, Polgar a anunțat pe Facebook că a respins oferta prim-ministrului maghiar, deși este recunoscătoare că a fost luată în considerare. 

„Nu simt că am suficientă putere interioară pentru a-mi asuma responsabilitatea istorică de a uni o națiune divizată, așa că nu pot accepta”, a scris șahista pe Facebook. 

Judit Polgar, considerată pe scară largă drept cea mai bună jucătoare de şah din toate timpurile, este singura jucătoare de șah din România care a intrat în top 10 mondial în acest sport dominat de bărbați. Este singura femeie care a depășit pragul de 2.700 de puncte Elo, nivel pe care mulți îl consideră definiția statutului de „super mare maestru”. 

Judit Polgar a învins nouă campioni mondiali, inclusiv pe Garry Kasparov, Boris Spassky şi Viswanathan Anand. La 11 ani, a bătut primul „mare maestru” din carieră şi a devenit la rândul ei „mare maestru” la vârsta de 15 ani. 

Preşedintele în exerciţiu Tamas Sulyok a semnat un amendament constituţional adoptat în prealabil de partidul Tisza care a pus capăt mandatului său de preşedinte. 

Alegerea unui nou preşedinte şi elaborarea unei noi constituţii sunt elemente cheie ale demersului lui Magyar de a destructura bastioanele de putere ale fostului premier Viktor Orban, demers pentru care Magyar afirmă că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor, relatează Agerpres.

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Etichete: peter magyar alegeri Ungaria Tisza Fidesz Viktor Orban Ungaria

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