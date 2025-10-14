Lukașenko anunţă că e pregătit pentru un acord important cu SUA: "Le aşteptăm marea propunere, lor le plac astfel de înţelegeri"

1 minut de citit Publicat la 13:29 14 Oct 2025 Modificat la 13:29 14 Oct 2025

Belarus se pregătește de război. Lukașenko, la graniţa cu Polonia şi Lituania: "Nu trebuie să ameninţăm pe nimeni!" Sursa foto: Hepta | Sputnik / Mikhail Metzel

Președintele Belarusului a declarat, marţi, că este dispus să consolideze legăturile cu SUA atâta timp cât această mișcare se aliniază intereselor statului său, potrivit Kiev Independent.

Declarațiile au venit pe fondul intensificării dialogului dintre administrația Trump și Minsk, un aliat cheie al Rusiei în timpul războiului său total împotriva Ucrainei.

„Vom aștepta marile lor propuneri, un acord important, așa cum le place lor să spună. Adoră aceste acorduri importante”, a declarat Lukașenko la o reuniune guvernamentală privind relațiile dintre SUA și Belarus, potrivit agenției de știri de stat Belta.

„Suntem gata să facem o înțelegere importantă cu ei.”

Aleksandr Lukașenko nu a specificat obiectivul potențialului acord, dar și-a exprimat disponibilitatea de a participa la eforturile diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Dictatorul belarus a menționat, de asemenea, că atât Minsk, cât și Washingtonul au propriile întrebări și solicitări cu privire la legăturile reciproce, adăugând că consideră propunerile președintelui american Donald Trump ca fiind „absolut normale”.

„Dar interesele noastre trebuie luate în considerare și ele", a mai zis Lukașenko.

În septembrie, SUA au contribuit la negocierea eliberării a 52 de prizonieri politici de diferite naționalități deținuți în Belarus, în timp ce Washingtonul a fost de acord să ridice sancțiunile asupra companiei aeriene de stat belaruse, Belavia.

Emisarul lui Trump, Keith Kellogg, a dezvăluit ulterior că scopul dialogului reînnoit cu Belarus este de a „asigura linii de comunicare”.

Lukaşenko spune că Zelenski stă în calea păcii în Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, deoarece în prezent nici Rusia, nici Statele Unite, nici măcar Europa nu se opun negocierilor pentru a pune capăt acestui război, a afirmat preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko.

"Eu tindeam să-i acuz pe liderii europeni că nu sunt capabili să ajungă la acorduri, dar am primit multe informaţii în ultimele zile că nu SUA, care îşi doresc progrese în această chestiune, nici Rusia, care este gata să negocieze, nici liderii europeni, ci problema este la Zelenski", a susţinut el, în declaraţii difuzate duminică la televiziunea publică rusă.

Lukaşenko, care deja i-a cerut omologului său ucrainean să negocieze urgent cu Rusia dacă nu vrea să piardă ţara, şi-a reiterat avertismentul.