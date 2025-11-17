Maduro, pe urmele lui Assad: Președintele Venezuelei ar putea accepta un „exil voluntar” în Rusia

SUA au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru oferirea de informații care să ducă la prinderea lui Maduro. Foto: Getty Images

Administrația Donald Trump ia în calcul scenariul în care președintele venzuelean Nicola Maduro ar putea să renunțe la putere și să părăsească țara pentru a accepta un „exil voluntar” în Rusia. Alte variante de exil sunt Turcia, Azerbaidjan sau Cuba, informează Politico, care citează surse din Casa Albă.

În decembrie 2024, fostul dictator sirian Bashar al-Assad a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere, în urma unei ofensive a rebelilor islamiști din Siria. În septembrie 2025, noile autorități siriene au emis un mandat de arestare pe numele lui al-Assad și fac presiuni asupra Moscovei pentru a obține extrădarea sa.

În același timp, unii consilieri ai lui Donald Trump propun ca Maduro să nu fie lăsat să părăsească Venezuela și să fie arestat și adus în fața justiției americane, au precizat alte surse politice pentru publicația citată.

Nicolas Maduro ar putea, de asemenea, să nu accepte să fie dat jos din funcție dacă administrația americană nu îi oferă lui și asociaților săi apropiați o amnistie, care să anuleze în același timp recompensa pusă pentru capturarea sa și care să-i asigure „un exil confortabil”, au declarat pentru The Atlantic surse care au participat la negocierile care se poartă în prezent între oficialii americani și venezueleni, conform Moscow Times.

Preşedintele american Donald Trump a evocat duminică posibile „discuţii” cu omologul său venezuelean Nicolas Maduro, într-un context de puternice tensiuni între ţările lor, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Contextul regional s-a degradat considerabil după desfăşurarea americană de amploare în largul Americii latine, oficial pentru a desfăşura aici o campanie militară împotriva traficului de droguri cu destinaţia SUA.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost informat, în acest context, despre opțiunile administrației pentru operațiuni militare pe teritoriul Venezuelei, în condițiile în care liderul de la Casa Albă continuă să ia în calcul o intervenție în țara sud-americană.

„Am putea avea discuţii cu Maduro şi vom vedea cum merg lucrurile”, a declarat președintele SUA..

Concentrare de trupe și nave SUA în largul coastelor Venezuelei

„Le-ar plăcea să discute”, a adăugat Donald Trumpl, în contextul în care justiţia americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informaţii care duc la arestarea liderului venezuelean.

Washingtonul îl acuză pe acesta că este capul „Cartel de los Soles”, organizaţie de a cărei existenţă sub această formă experţii se îndoiesc, descriind mai degrabă un sistem de corupţie care profită de crima organizată

Între timp, armata americană a mobilizat peste 12 de nave militare și 15.000 de soldați în regiune, ca parte a ceea ce Pentagonul a numit „Operațiunea Southern Spear”.

Statele Unite au anunțat duminică sosirea portavionului USS Gerald Ford în Marea Caraibilor, oficial ca parte a operațiunilor de luptă împotriva traficului cu droguri, dar care survine pe fondul creșterii tensiunilor cu Venezuela, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Un comunicat a Comandamentului american pentru America Latină și Caraibe (Southcom) indică localizarea grupului aeronaval.

USS Gerald Ford, cel mai avansat portavion al forțelor navale americane, transportă patru escadrile de avioane de luptă și este însoțit de trei distrugătoare echipate cu lansatoare de rachete.

Grupul aeronaval „își va uni forțele cu cele deja prezente în Marea Caraibilor„, printre care se numără de asemenea un grup amfibiu și o unitate de pușcași marini, se mai arată în comunicatul Southcom.

Statele Unite mențin din luna august o prezență militară semnificativă în Marea Caraibilor, unde au desfășurat cel puțin șase nave de război, oficial pentru a combate traficul de droguri în direcția SUA.

Aviația militară americană a efectuat în ultimele săptămâni circa 20 de atacuri aeriene în Caraibe și Pacific împotriva unor ambarcațiuni despre care Washingtonul susține că ar transporta droguri, atacuri soldate cu cel puțin 76 de morți. Venezuela acuză Washingtonul că folosește traficul de droguri ca pretext pentru a impune o schimbare de regim la Caracas, cu obiectivul de a pune mână pe bogatele resurse de petrol ale Venezuelei.