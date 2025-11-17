Trump susţine că ar putea avea discuţii cu Nicolas Maduro: „Vom vedea cum merg lucrurile”

Publicat la 09:47 17 Noi 2025

Preşedintele american Donald Trump a evocat duminică posibile „discuţii” cu omologul său venezuelean Nicolas Maduro, într-un context de puternice tensiuni între ţările lor, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Contextul regional s-a degradat considerabil după desfăşurarea americană de amploare în largul Americii latine, oficial pentru a desfăşura aici o campanie militară împotriva traficului de droguri cu destinaţia SUA.

„Am putea avea discuţii cu Maduro şi vom vedea cum merg lucrurile”, a declarat totuşi Trump în faţa presei, pe aeroportul internaţional Palm Beach din Florida.

„Le-ar plăcea să discute”, a adăugat republicanul, în contextul în care justiţia americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informaţii care duc la arestarea liderului venezuelean.

Washingtonul îl acuză pe acesta că este capul „Cartel de los Soles”, organizaţie de a cărei existenţă sub această formă experţii se îndoiesc, descriind mai degrabă un sistem de corupţie care profită de crima organizată.

Secretarul de stat Marco Rubio a anunţat totuşi duminică faptul că „Cartel de los Soles" va fi clasificat drept grup terorist străin de autorităţile americane, care îl consideră responsabil de „violenţe teroriste în emisfera noastră şi de trafic de droguri spre SUA şi Europa”.

Responsabilul american a reiterat o afirmaţie a administraţiei din care face parte potrivit căreia acest cartel ar fi condus de Nicolas Maduro şi de alţi înalţi funcţionari „care au corupt armata, serviciile de informaţii, puterea legislativă şi puterea judiciară în Venezuela”.

Forţele Washingtonului mobilizate în Marea Caraibelor şi în Pacific lansează din septembrie lovituri aeriene în apele internaţionale, distrugând circa douăzeci de nave prezentate ca aparţinând unor traficanţi de droguri, fără a aduce nicio dovadă în acest sens. Cel puţin 83 de persoane au fost ucise în aceste operaţiuni care au amplificat tensiunile regionale, în special cu Venezuela.

Marco Rubio a afirmat că SUA „vor continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a-şi proteja interesele în materie de securitate naţională şi a-i priva pe narco-terorişti de finanţări şi de resurse”, estimând că „nici Maduro, nici acoliţii lui nu reprezintă guvernul legitim al Venezuelei”.

Donald Trump, care a autorizat operaţiuni clandestine ale CIA în Venezuela, a dat indicii contradictorii privind strategia sa, vorbind despre lovituri pe teritoriul Venezuelei şi despre faptul că zilele la preşedinţie sunt numărate pentru Nicolas Maduro, dar excluzând în acelaşi timp ideea unui război.

La rândul său, Caracasul acuză Washingtonul că foloseşte drept pretext lupta împotriva traficului de droguri pentru a impune o schimbare de regim şi că încearcă să pună mâna pe petrolul din Venezuela.

Duminică, SUA au anunţat sosirea în Marea Caraibelor a portavionului lor Gerald Ford, cel mai mare din lume, care întăreşte net prezenţa lor în zonă. Gerald Ford transportă patru escadrile de avioane de luptă şi este însoţit de trei distrugătoare lansatoare de rachete.